Comienza la rehabilitación del firme en la A-4 entre El Carpio y Córdoba

Atasco en el tramo de la A-4 que pasa por Córdoba

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado durante la mañana de este lunes el comienzo de las obras de rehabilitación y mejora del firme en la autovía del sur, A-4. Estas se están llevando a cabo entre los kilómetros 374 y 399, más concretamente entre Córdoba y el municipio de El Carpio.

Según informa el ministerio a través de una nota, las obras que han comenzado este lunes tendrán una duración aproximada de tres meses, en los que se producirá el corte de una de las calzadas, desviando el tráfico por la calzada contraria. El tramo afectado por el corte afecta entre 3 y 4 kilómetros e irá avanzando con el transcurso de las obras.

Plano de la zona de actuación de la rehabilitación entre Córdoba y El Carpio mtms

Los 'transfers' se mantendrán los fin de semanas, excepto el día del Pilar (12 de octubre), el de Todos los Santos (1 de noviembre) y el de la Inmaculada y Concepción (6 y 8 de diciembre), marcados por la Dirección General de Tráfico (DGT) como días especiales.

Está esperado que esta fase tenga una duración de tres meses, terminando el 15 de diciembre. Para ello, tendrán un horario diurno de lunes a viernes, en el que retirarán el asfalto envejecido y realizarán la extensión de una nueva mezcla asfáltica.

Estas obras están dentro del plan del Gobierno de reparar todo el firme de la A-4 en su totalidad, también en su paso por la provincia de Córdoba. Esta fase tiene un presupuesto de 22,8 millones de euros, IVA incluido. Teniendo como objeto la mejora de la seguridad vial y la comodidad en la conducción.