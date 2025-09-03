Los coches patrulla de Tráfico de la Guardia Civil al límite, algunos con más de 300.000 kilómetros

Más de la mitad de los coches patrulla que forman parte de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la Comandancia de Córdoba supera los 200.000 kilómetros, y de ellos, siete cuentan con más de 300.000 kilómetros a sus espaldas. Los datos corresponden a la respuesta remitida este pasado 1 de septiembre a una pregunta formulada por las senadoras Cristina Casanueva y Lorena Guerra del Partido Popular en la Cámara Alta.

El reflejo de de estos cuentakilómetros en la unidad de Tráfico llama la atención teniendo en cuenta que estos vehículos son los que se utilizan para dar altos a coches a gran velocidad, cortar las vías en caso de accidente de forma rápida hasta una más que posible persecución a un infractor, que además, en la muchas ocasiones utilizan coches de alta gama.

La respuesta de la Secretaría de Estado de Relaciones con las cortes y Asuntos Constitucionales recoge además que en esta unidad de la Comandancia de Córdoba hay en total 37 coches de los que nueve cuentan con menos de 100.000 kilómetros, diez están entre los 100.000 y 200.000 kilómetros, mientras que 11 patrullas se encuentran en la horquilla entre los 200.000 y los 300.000 kilómetros, y siete están por encima de este límite.

En cuanto a las motos usadas por esta Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil de las 30 existentes en la Comandancia de Córdoba, casi la mitad tienen también entre los 100.000 y los 2000.000 kilómetros. Estos mismos datos ofrecidos por el Ministerio de Interior reflejan que en los últimos cinco años (2019-2024) se han adquirido 24 coches de los 37 existentes en esta misma unidad.

En cuanto a número de vehículos en el Subsector Tráfico de la Comandancia de Córdoba se redujo en un 10 por ciento en dos años y solo se añadió un nuevo vehículo en 2024. Además, datos de la AUGC (Asociación Unificada de Guardias Civiles) indican que en 2024 la flota provincial se redujo en un 4 por ciento debido a bajas, envejecimiento y menor adjudicación de unidades nuevas.

La flota de motocicletas de la Guardia Civil de Tráfico si se vio incrementada con 16 nuevos vehículos en el año 2023 después de que no se hubieran adquirido motos para la Comandancia de Córdoba desde 2015 aunque este año pasado 2024 no se haya incorporado más motos.

En cuanto a vehículos híbridos, el Ministerio del Interior ha informado de la existencia, entre esos 37 vehículos existentes en la Agrupación de Tráfico de cuatro híbridos enchufables.

