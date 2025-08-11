Si tienes que ir con el coche al entorno de la Mezquita de Córdoba, éste es el plan de tráfico que debes conocer por el inicio de obras

Trabajos en el exterior de la Mezquita-Catedral de Córdoba tras el incendio del viernes

La Policía Local de Córdoba ha informado de que ha activado este lunes un plan de tráfico especial que tiene como objetivo facilitar el trabajo y las labores de rehabilitación que se van a desarrollar en la Mezquita-Catedral de Córdoba, después del incendio sufrido el viernes.

El plan diseñado tiene como prioridades garantizar la seguridad de peatones, operarios y visitantes, la protección del patrimonio histórico y la fluidez del tráfico rodado en calles adyacentes, facilitando el acceso de vehículos autorizados y el tránsito alternativo.

Con respecto al ámbito de aplicación, se efectuará un corte total de la calle Magistral González Francés, desde la Plaza de Santa Catalina hasta el número 13 y se implementarán medidas en las calles implicadas en la reestructuración: Torrijos, Cardenal Herrero, Magistral González Francés, Judería, Encarnación, Corregidor Luis de la Cerda, y la avenida del Alcázar (zona temporal de carga y descarga).

Acerca de estas medidas de regulación, se establecen las siguientes:

• Horario de obras: de 07:00 a 18:00 horas en días laborables.

• Prohibición de carga y descarga en calle Torrijos y calles adyacentes afectadas.

• Traslado de carga y descarga a Amador de los Ríos mientras duren las obras.

• Conversión en doble sentido de Cardenal Herrero y el tramo no cortado de Nagistral González Francés, solo para acceso a cocheras, con salida por Judería.

• El segundo tramo de Magistral González Francés afectado por el corte será doble sentido en fondo de saco, restringido únicamente para la cochera del Hotel Conquistador.

• Anulación temporal de veladores en la calle Judería para permitir el flujo alternativo.

• Regulación de accesos y desvíos Residentes y cocheras: acceso con acreditación.

• Maquinaria de obra y transporte: circulación autorizada solo dentro del horario laboral establecido.

• Desvíos señalizados hacia itinerarios alternativos por Amador de los Ríos y Corregidor Luis de la Cerda.

• Carteles informativos en Amador de los Rios indicando que es la zona provisional de carga y descarga.

• Patrullas de Policía Local estarán ubicadas en los puntos de acceso críticos durante toda la vigencia del plan.

• Vigencia del plan: Será de aplicación hasta el día 29 de agosto, fecha prevista para finalizar la primera fase, pudiendo prorrogarse o modificarse según las necesidades de la intervención y evolución de los trabajos.