¿Cuánto cobran los alcaldes de la provincia de Córdoba? Estos son los que mayor sueldo tienen

¿Cuáles son los salarios que perciben los regidores de los pueblos de Córdoba? Los datos correspondientes a 2024 reflejan un mapa muy diverso en la provincia, donde el sueldo de los alcaldes oscila desde cifras superiores a los 63.000 euros anuales hasta ... casos en los que el regidor ni siquiera percibe una compensación económica. El documento del Ministerio de Función Pública sobre retribuciones de cargos electos deja ver un escenario heterogéneo, marcado tanto por el tamaño de los municipios como por el tipo de dedicación de los alcaldes.

En el extremo más alto de la escala se sitúan los municipios con mayor población y estructura administrativa. Lucena vuelve a encabezar la lista con 63.399,49 euros, situándose como la alcaldía mejor pagada de toda la provincia. Muy cerca aparece Montilla, con 60.998,98 euros, seguida por Puente Genil, cuyo regidor percibe 60.862,34 euros. La alcaldía de Córdoba capital, pese a ser la ciudad con más población y la de mayor peso institucional, queda ligeramente por debajo, con 59.382,66 euros anuales.

Los alcaldes con los sueldos más altos Lucena – 63.399,49 €

Montilla – 60.998,98 €

Puente Genil – 60.862,34 €

Córdoba capital – 59.382,66 €

Bujalance – 47.213,74 €

Montoro – 47.390,28 €

Pozoblanco – 47.351,76 €

La Rambla – 47.670,56 €

Villafranca de Córdoba – 47.855,64 €

Este grupo de cabeza refleja la realidad de los grandes municipios cordobeses, donde la dedicación exclusiva es la norma y la carga de gestión es mayor. Tras ellos se forma un bloque de ayuntamientos medianos que superan o rondan los 47.000 euros, como Bujalance, Montoro, Pozoblanco, La Rambla o Villafranca de Córdoba. En un rango ligeramente inferior, aunque todavía dentro de la franja alta, se sitúan localidades como Castro del Río, Villanueva de Córdoba, Benamejí, Posadas, Baena o Espiel, todas ellas por encima de los 42.000 euros.

Pero el panorama cambia por completo cuando se observa el tramo bajo de la tabla. La provincia presenta un buen número de municipios en los que el alcalde ejerce sin retribución económica o con compensaciones puramente testimoniales, aunque puede seguir cobrando por otras funciones o incompatibilidades.

El caso más llamativo es Doña Mencía, donde la retribución del alcalde es 0 euros, algo excepcional incluso entre los municipios pequeños. A muy poca distancia se encuentran Añora, cuyo regidor percibe 1.315 euros al año; Dos Torres, con 1.610 euros; o La Granjuela, con 1.820 euros.

Los alcaldes con los sueldos más bajos Doña Mencía – 0,00 €

Añora – 1.315 €

Dos Torres – 1.610 €

La Granjuela – 1.820 €

Aguilar de la Frontera – 5.900 €

Cabra – 5.838 €

Cañete de las Torres – 6.010 €

Hinojosa del Duque – 11.620 €

A este grupo se suman otros ayuntamientos que, aun contemplando alguna retribución, mantienen cantidades muy reducidas debido a la ausencia de dedicación exclusiva. Es el caso de Aguilar de la Frontera (5.900 euros), Cabra (5.838,60 euros) -en este caso, el regidor, Fernando Priego, es senador por el PP-, Cañete de las Torres (6.010 euros) o Hinojosa del Duque (11.620 euros), donde la gestión municipal se compatibiliza con otras ocupaciones profesionales.

A ellos se añaden los municipios con dedicación parcial y sueldos moderados, como Conquista (17.136 euros), Villanueva del Rey (19.768,02 euros), Fuente la Lancha (20.077,08 euros) o La Victoria (22.336,84 euros).