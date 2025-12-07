Suscríbete a
Retribuciones

¿Cuánto cobran los alcaldes de la provincia de Córdoba? Estos son los que mayor sueldo tienen

El panorama de los salarios entre los regidores es heterogéneo y va desde los que superan los 63.000 euros anuales a casos en los que ni siquiera perciben una compensación económica

El presidente de la Diputación de Córdoba es uno de los que menos cobra de España

La alcaldía de Lucena es la mejor pagada de la provincia
Davinia Delgado

Córdoba

¿Cuáles son los salarios que perciben los regidores de los pueblos de Córdoba? Los datos correspondientes a 2024 reflejan un mapa muy diverso en la provincia, donde el sueldo de los alcaldes oscila desde cifras superiores a los 63.000 euros anuales hasta ... casos en los que el regidor ni siquiera percibe una compensación económica. El documento del Ministerio de Función Pública sobre retribuciones de cargos electos deja ver un escenario heterogéneo, marcado tanto por el tamaño de los municipios como por el tipo de dedicación de los alcaldes.

