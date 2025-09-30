El Clúster Andalucía y la Fundación Campus Córdoba firman un convenio para mejorar la competitividad del sector logístico mediante la FP

El Clúster Andalucía Logistics y la Fundación Campus Córdoba (potente centro de FP implantado en la antigua Escuela de Agrónomos) han firmado un convenio de colaboración estratégica, con objeto de mejorar la competitividad del sector logístico y del transporte mediante el impuso de diferentes iniciativas enfocadas al fomento de la formación profesional, y a la búsqueda del talento en el ámbito logístico.

La firma de este acuerdo, con una vigencia de un año, responde a la necesidad de la actual escasez de profesionales cualificados tanto en el ámbito logístico como en el transporte, según han informado, en un comunicado, ambas partes. Por ello, las dos entidades han aunado competencias para impulsar un catálogo formativo homologado, orientado a cubrir la demanda de talento por parte de las empresas del sector.

En este sentido, el clúster Andalucía Logistics, se encargará de identificar los perfiles profesionales más demandados, divulgar la oferta formativa, favorecer entre sus asociados de forma preferente la bolsa de empleo de los alumnos una vez se complete la formación, así como facilitar entre sus empresas afiliadas un grupo de profesores que puedan impartir la formación, entre otras iniciativas.

Por su parte, la Fundación Campus Córdoba a través de Campus Córdoba, entidad con reciente autorización administrativa de la Junta de Andalucía, para impartir Formación Profesional, se compromete a diseñar y ejecutar programas educativos adaptados a las necesidades reales del mercado laboral logístico.

Esta formación, homologada según los estándares de la Formación Profesional Reglada y la Formación para el Empleo, incluirá contenidos teóricos y prácticos, con la posibilidad de realizar prácticas en empresas asociadas al Clúster.

Atender con «rapidez» a las empresas

El presidente de Andalucía Logistics, Miguel Ángel Tamarit, ha subrayado que «uno de los propósitos esenciales es la prestación de servicio a nuestros asociados, relacionados con la búsqueda de perfiles que atienda la demanda laboral del sector logístico, con el objetivo de reforzar su capacidad y competitividad, estamos ante una necesidad inmediata de trabajadores y buscamos con este convenio atender con rapidez las necesidades».

Adicionalmente, Tamarit ha resaltado el papel relevante a nivel europeo que está tomando el Campus, con un modelo innovador de formación vinculando a la empresa desde el primer momento, considerando esencial esta acción para conseguir mejores resultados en la etapa formativa.

Por su parte, el presidente de la Fundación Campus Córdoba, Marco Antonio Franco, ha destacado que «este convenio supone un paso decisivo en la misión de Campus Córdoba de conectar la formación con la realidad empresarial». «Nuestro compromiso es ofrecer una formación de calidad, innovadora y vinculada directamente con las necesidades del sector logístico y del transporte, contribuyendo así a la empleabilidad de los jóvenes y a la competitividad de las empresas. Creemos firmemente que este tipo de colaboraciones son la vía para generar oportunidades y fortalecer el futuro económico de nuestro país», ha finalizado.