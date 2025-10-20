La climatización de la Base Logística llevará el sello cordobés de la empresa Geointegral

La Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO) ha organizado una jornadas informativas por toda la provincia que han culminado en la capital. Los distintos empresarios han podido conocer a fondo el proyecto de la futura Base Logística del Ejercito de Tierra (BLET) que se ... instalará en Córdoba. Además, las jornadas han servido para mostrar casos de éxito de empresas que ya han trabajado en la BLET.

Por ejemplo, de Puente Genil es la empresa Sepisur que ha sido la encargada de la urbanización del terreno. Y en la capital destaca la firma Geointegral que será la encargada de la climatización de la futura BLET en el Polígono de la Rinconada, que se nutrirá de la geotermia para abastecer los distintos edificios de una zona de 85 hectáreas.

El CEO de Geointegral, David Díaz, ha explicado que «en 2021 recibimos la noticia de la llegada de la Base Logística y percibimos una oportunidad. A partir de cursos y talleres, hemos ido adquirido distintos conocimientos». Según ha relatado, «el Ministerio estuvo abierto a recibir propuestas tecnológicas para incorporar al proyecto y ahí entramos nosotros».

Es una empresa líder en geotermia y pionera en España. «Propusimos el estudio de la geotermia como alternativa en la generación térmica para la infraestructura de las edificaciones que se van a hacer en la BLET», ha confirmado el empresario. Tras varios estudios, el Ministerio incorporó el proyecto que saldrá a licitación «dentro de poco». Se trata de un ejemplo «bastante representativo» de la aportación del tejido empresarial cordobés desde una mediana empresa como es el caso de Geotermia.

Díaz destacó la «eficiencia» como una de las ventajas principales a la hora de utilizar este tipo de calefacción en la BLET. A su juicio, «no hay tecnología más eficiente de generación térmica para la climatización y el agua caliente sanitaria». Además, ha destacado que también puede implementarse en el ámbito industrial para regular las distintas «temperaturas de procesos».

Entre las ventajas, ha remarcado también «la liberación de espacios que se pueden utilizar para dotarlos de energías fotovoltaicas por ejemplo, elimina vulnerabilidades de huella térmica». Además, el dirigente de Geointegral hace hincapié en la «facilidad de mantenimiento e instalación porque es fácilmente gestionable por cualquier tipo de operario».

Geointegral aporta su sello cordobés a la nueva Base Logística. Lleva 15 años asentada en Córdoba con su sede en el Polígono de las Quemadas y más de 80 trabajadores. Es la primera vez que trabajan con Defensa y ha destacado Díaz que «está muy abierto a que le hagan llegar opciones e innovaciones tecnológicas. Antes, la tecnología militar avanzaba muy rápido, pero la civil también lo ha hecho y algunas son son duales».

¿Cómo funciona?

La geotermia consiste en aprovechar el calor interno del subsuelo. Tal y como ha explicado David Díaz, «en lugar de intercambiar la temperatura con el aire exterior, lo hacemos con el terreno». Para ello, se realizan las perforaciones pertinentes. La ingeniería encargada del proyecto de edificación adaptará la infraestructura en función a las perforaciones térmicas que se hayan realizado.

La empresa Geointegral ha realizado «un análisis del terreno, un test de respuesta térmica que ayuda a dimensionar la superficie de intercambio térmico que se realiza contra el terreno y a partir de ahí se delimitan las cantidades de perforaciones en función a los metros construidos».

«En lugar de esa unidad exterior que vemos en la mayoría de cubiertas de los edificios, realizamos una serie de perforaciones y con un bucle de agua se va circulando para intercambiar temperatura con el terreno». A partir de los 10 metros, el terreno puede estar entre 18 y 21 grados.

Según el CEO de Geointegral, «ahí radica la eficiencia. Es mucho más fácil llegar a una temperatura de demanda de 25 grados en frío o en calor a partir de un intercambio constante, siempre disponible e inagotable, de 21 grados, que intercambiar con el aire». Las temperaturas de Córdoba en verano superan los 45 grados por lo que el intercambio de aire genera más recursos. Para evitarlo, la Base Logística apostará por la geotermia en las instalaciones que verán pronto la luz.