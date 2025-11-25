Ciudadanos dará su apoyo al PP en los presupuestos de Lucena para 2026 con dos premisas: salir de Epremasa y cambiar la promoción turística

El grupo municipal Ciudadanos Lucena, votará favorablemente a los presupuestos 2026 tras alcanzar un acuerdo con el equipo de gobierno del PP al que ha hecho llegar una decena de propuestas, las cuales han sido reflejadas tanto en la memoria como en ... el presupuesto para el próximo ejercicio.

Ciudadanos plantea medidas relacionadas con los convenios que el ayuntamiento mantiene actualmente con la Fundación Ciudades Medias, encargada de gestionar el turismo en Lucena, y Epremasa (dependiente de la Diputación), empresa provincial que lleva a cabo la recogida y tratamiento de los residuos urbanos.

Propuestas de Ciudadanos

En ambos casos plantean un estudio de costes para medir la rentabilidad en el primer caso de las labores turísticas y de promoción a razón de la inversión que se hace, y en el segundo, para comprobar la rentabilidad de este servicio, resolviendo con Epremasa si se planteara otra opción más viable para la recogida de basura.

Junto a estas propuestas, Ciudadanos ha incluido la remodelación de la Calle Corazón de Jesús tras los problemas de hundimiento de la calzada; la recuperación del circuito de running de la rotonda del Zarpazo; la creación de un Consejo local de seguridad como órgano de participación ciudadana, independiente a la Junta Local de Seguridad y donde los vecinos puedan exponer su percepción de la seguridad en el municipio; o la apuesta por la Cueva del Ángel para que a través de la Fundación, y tras la decepción con la UCO, puedan ser retomadas las labores de excavación e investigación en este importante yacimiento.

La concejala de Ciudadanos, Puri Joyera, ha explicado que se han incluido también en esa negociación la mejora del servicio de transporte urbano, pero además, una ampliación de la partida de Lucena Emprende para fomentar la apertura de negocios en los barrios, o nuevas líneas de ayuda para el proceso de recuperación de personas con problemas de adicción.