Cisco García, elegido por Forbes como uno de los mejores creadores de contenido de 2025

El abogado, deportista paralímpico y conferenciante cordobés Cisco García ha sido reconocido por la revista Forbes como uno de los mejores creadores de contenido en 2025, consolidando así su posición como una de las voces más influyentes y auténticas del panorama digital en español.

La prestigiosa publicación incluyó a Cisco en su lista anual de 'Top creators' por su capacidad para inspirar, motivar y conectar con una comunidad diversa a través de sus redes sociales, charlas y apariciones públicas.

Desde que un accidente en 2015 le cambió la vida, Cisco García ha transformado su historia en una poderosa herramienta de comunicación. Su contenido, que abarca desde reflexiones sobre accesibilidad hasta momentos íntimos de su vida familiar o rutinas de entrenamiento, ha traspasado la barrera del entretenimiento para convertirse en un movimiento social que promueve la inclusión, la visibilidad de la discapacidad y el empoderamiento personal.

Según destaca en redes sociales, «cuando me pasan cosas bonitas no puedo evitar recordar los días posteriores a mi lesión y el miedo que tenía. Sin embargo, lo que me habías dado ha sido un cariño y respeto increíbles», indica el deportista.

Forbes apunta que «en 2025, los creadores de contenido son ya una figura absolutamente esencial en el ecosistema comercial internacional y su importancia sigue creciendo debido a la evolución de las redes sociales. Los creadores son cruciales cuando su conexión con las audiencias es auténtica, especialmente a medida que las plataformas sociales se convierten en motores de búsqueda».

