El Círculo de la Amistad acoge la antología del artista Mariano Aguayo en 'Génesis de un creador'

Muchos cordobeses identificarán la obra de Mariano Aguayo (Córdoba 1932- 2024) con la pintura cinegética de carácter realista, con algunos tintes impresionistas. Sin embargo resultarán sorprendidos a la entrada de la exposición 'Génesis de un creador' en el Real Círculo de la Amistad'. ... Ese espectador que tenía podencos en mente, se topará con cuatro gatos de corte abstracto. La popular expresión como el perro y el gato puede ser reflejo de estilos prácticamente contrapuestos en un mismo pintor mucho más variado y ecléctico de lo que mostraban sus cuadros más populares.

«Efectivamente, aquel que vaya sin saber se llevará una sorpresa, porque no es la etapa más conocida de mi padre», explica a ABC uno de los hijos de Mariano, Fernando Aguayo, también pintor. Junto a otra pintora y restauradora del Círculo, Isabela Palacios, han realizado una selección que refleja unos inicios que luego el artista recuperó en la parte final de su vida.

Noticia Relacionada La exposición de Mariano Aguayo 'Génesis de un artista', en imágenes Valerio Merino El Círculo de la Amistad acoge la obra del artista cordobés que falleció el año pasado

«Mi padre, en los años 60, estuvo muy en sintonía con las vanguardias del siglo XX, y fundamentalmente con la neofiguración y el expresionismo abstracto, si en Estados Unidos estaba Jackson Pollock, aquí en España teníamos a gente de muchísimo nivel, como Luis Feito, Antonio Saura o Manolo Millares», continúa Fernando Aguayo.

«Mi padre tomó mucho de esas corrientes, pero la crítica de la época decía que lo representaba de una forma muy personal y autónoma».

Además de las diversas escenas protagonizadas por gatos, como 'Gato', 'Gato II', 'Gato azul' o 'Composición con gato', otras situaciones cotidianas inspiran a Aguayo en su primera etapa. Casi se diría hogareñas, como 'Madre e hijo', 'Hijos' o 'El cuarto de los juguetes'. Junto a ellas, un grupo de bodegones o naturalezas muertas, rama clásica de la pintura transitada por muchísismos artistas. Ahí encontramos, entre otras obras, a ' Bodegón con pez', 'Bodegón con jarra', o 'Frutero'. Otro tipo de temáticas, como 'Abstracto con pájaro', completan esta antología.

Tercera etapa

La elección del Círculo de la Amistad como lugar de exposición no es casual, ya que Mariano Aguayo ejerció de comisario de exposiciones en la casa, en concreto de numerosas muestras organizadas en dos de sus salones, el Liceo y Céspedes. «Además, el presidente de aquella época, Fernando Carbonell, fue el que le propuso hacer el cartel de la Plaza de Toros de Córdoba cuando se inauguró», indica su hijo Fernando.

Esta selección se une al homenaje que la feria de la caza, Intercaza, realizó en su última edición con la exhibición de obras cinegéticas. Ambas corrientes muestran a un artista inquieto y polifacético, que cambió el expresionismo abstracto por el reflejo del mundo de la caza, con gran presencia de los podencos empleados en las monterías. «Mi padre terminó esta primera etapa en 1969, y no volvió a pintar hasta 1986, en medio fue director de banco, cuando vuelve lo hace con una idea completamente diferente dentro de un salto importante».

Tras décadas de pintura cinegética, Mariano Aguayo sufrió un ictus, del que se recuperó en gran medida. «Curiosamente, tras ese ictus, en lo que los críticos consideran su tercera etapa, volvió al expresionismo abstracto, centrado en esta ocasión en el mundo de la tauromaquia».

'Génesis de un creador', de quien fuera también columnista de ABC Córdoba, se puede ver hasta el próximo 30 de noviembre. El horario es de lunes a viernes, de 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 19.30 horas. Sábados y domingos, de 10.30 a 13.30 horas.