Suscríbete a
ABC Premium

arte

El Círculo de la Amistad acoge la antología del artista Mariano Aguayo en 'Génesis de un creador'

Se trata de una muestra compiladora de la primera etapa del pintor y escritor cordobés, que fuera también colaborador de ABC

Muere Mariano Aguayo, un gran exponente de la pintura y el arte de la montería y la tauromaquia

Dos visitantes de la exposición frente a un cuadro más abstracto
Dos visitantes de la exposición frente a un cuadro más abstracto Valerio Merino

Alfredo Martín-Gorriz

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Muchos cordobeses identificarán la obra de Mariano Aguayo (Córdoba 1932- 2024) con la pintura cinegética de carácter realista, con algunos tintes impresionistas. Sin embargo resultarán sorprendidos a la entrada de la exposición 'Génesis de un creador' en el Real Círculo de la Amistad'. ... Ese espectador que tenía podencos en mente, se topará con cuatro gatos de corte abstracto. La popular expresión como el perro y el gato puede ser reflejo de estilos prácticamente contrapuestos en un mismo pintor mucho más variado y ecléctico de lo que mostraban sus cuadros más populares.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app