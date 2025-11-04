Suscríbete a
ABC Premium
Juicio a García Ortiz
El Tribunal cambia el orden de las declaraciones: la testifical de Miguel Ángel Rodríguez será esta tarde
El tiempo
La Aemet activa de nuevo este miércoles la alerta naranja en Sevilla por fuertes lluvias y tormentas

Consumidores

El cierre inesperado de 360 Clinics en Córdoba deja a numerosos clientes con tratamientos pendientes

El centro estético del Centro Comercial El Arcángel ha cesado su actividad sin previo aviso. Facua informa a los afectados de que pueden reclamar el reembolso de los servicios no realizados

Clausuran una clínica estética en Sevilla Este por estafar a más de 50 clientes

El cierre inesperado de 360 Clinics en Córdoba deja a numerosos clientes con tratamientos pendientes

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El centro estético 360 Clinics, ubicado en el Centro Comercial El Arcángel de Córdoba, ha cerrado sus puertas de forma repentina, dejando a numerosos clientes con tratamientos sin finalizar o con bonos de estética y depilación láser pendientes de disfrutar. La clausura, ... de la que no se había comunicado aviso previo, ha sorprendido a los usuarios, que han comprobado que el establecimiento permanece con la persiana bajada y que la empresa ha publicado un breve comunicado en su página web.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app