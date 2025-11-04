El cierre inesperado de 360 Clinics en Córdoba deja a numerosos clientes con tratamientos pendientes

El centro estético 360 Clinics, ubicado en el Centro Comercial El Arcángel de Córdoba, ha cerrado sus puertas de forma repentina, dejando a numerosos clientes con tratamientos sin finalizar o con bonos de estética y depilación láser pendientes de disfrutar. La clausura, ... de la que no se había comunicado aviso previo, ha sorprendido a los usuarios, que han comprobado que el establecimiento permanece con la persiana bajada y que la empresa ha publicado un breve comunicado en su página web.

Tras conocer la situación, Facua Córdoba ha comenzado a recibir consultas de afectados. La asociación recuerda que la empresa está obligada a cumplir los compromisos adquiridos y que, si finalmente no presta los servicios contratados, deberá reembolsar el importe total o la parte proporcional de los tratamientos no realizados.

Facua Córdoba recomienda a los afectados presentar una reclamación ante 360 Clinics, exigiendo el cumplimiento de sus obligaciones. En los casos en que los tratamientos se hayan abonado mediante financiación bancaria vinculada al contrato, también deberán dirigirse a la entidad financiera para informar del cese de actividad y solicitar la paralización del cobro de los recibos.

Además, la organización aconseja solicitar la historia clínica a la empresa, lo que permitirá reclamar el crédito correspondiente a la parte del tratamiento no realizada si la compañía entra en concurso de acreedores. Facua Córdoba también recuerda la importancia de conservar toda la documentación relativa a pagos y contratos hasta recuperar la totalidad del dinero abonado.