Suscríbete a
ABC Premium

moda

La chaqueta de ante que le has visto a la Princesa Leonor y que es ya tendencia es de Córdoba y... está rebajada de precio

La prenda que lució en su visita a Valdesoto, Pueblo Ejemplo 2025, es de la firma Monpiel, que hunde sus raíces en Montilla y tiene sede en La Torrecilla

La bonita historia de los pendientes cordobeses de la Reina Letizia: vuelve a lucirlos 18 años después de que se los regalaran

La Reina doña Letizia, la filigrana de Córdoba y el Vito

La Princesa Leonor, luciendo la chaqueta de Monpiel en su vista a Valdesoto
La Princesa Leonor, luciendo la chaqueta de Monpiel en su vista a Valdesoto ep
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La visita el sábado de la Familia Real a Valdesoto, Pueblo Ejemplo 2025, se ha repetido una y otra vez en los medios y en los móviles de la mayoría de nosotros. Pero lo que, quizás, haya pasado desapercibido para muchos es ... que Doña Leonor llevaba en su 'look' sello cordobés.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app