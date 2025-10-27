La chaqueta de ante que le has visto a la Princesa Leonor y que es ya tendencia es de Córdoba y... está rebajada de precio

La visita el sábado de la Familia Real a Valdesoto, Pueblo Ejemplo 2025, se ha repetido una y otra vez en los medios y en los móviles de la mayoría de nosotros. Pero lo que, quizás, haya pasado desapercibido para muchos es ... que Doña Leonor llevaba en su 'look' sello cordobés.

Y es que la Princesa lució una chaqueta de ante en color camel que es de la firma Monpiel, nacida hace tres décadas en Montilla y con instalaciones en nuestra capital (La Torrecilla). El hecho de que la haya llevado Doña Leonor en una cita con tanta repercusión y el enorme estilo de la pieza la convierten en una pieza de tendencia para este otoño.

Tiene un precio actual de 280 euros, ya que cuenta con un 15% de descuento por la 'Mid Season Sales' (precio original 329,90 euros). Hay que tener en cuenta que Monpiel se vuelca totalmente en la comercialización 'online' -pincha en este enlace para ir a ella-.

Ésta es una firma familiar dedicada a la moda y la marroquinería que ofrece bolsos de piel, calzado, cinturones y otros complementos como el trench que eligió la Princesa. Los elegantes productos de su marca son fruto de un compromiso con la calidad, la sostenibilidad y la artesanía local. No en vano, nacen en una alianza con expertos artesanos de distintos putnos de España.