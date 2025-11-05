Suscríbete a
ABC Premium

Defensa

El caso Cerro Muriano encara la fecha de juicio tras un último recurso fallido en el Tribunal Supremo

Los padres del soldado muerto se opusieron al sobreseimiento de la causa para un mando: el coronel Navarro

Caso Cerro Muriano: así sucedieron los hechos según el auto del juez togado militar

Una zodiac de la Guardia Civil en el lago del campo de maniobras de Cerro Muriano
Una zodiac de la Guardia Civil en el lago del campo de maniobras de Cerro Muriano ABC
Francisco Poyato

Francisco Poyato

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El caso Cerro Muriano encara ya la decisión sobre la fecha de juicio a casi dos años de que ocurrieran los hechos: la muerte del cabo Jiménez y el soldado León en unas maniobras de paso del lago artificial de las instalaciones de ... la Base y que tiene a cuatro mandos investigados por cuatro presuntos delitos (los cuatro militares están a día de hoy apartados de sus funciones).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app