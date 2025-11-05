El caso Cerro Muriano encara la fecha de juicio tras un último recurso fallido en el Tribunal Supremo

El caso Cerro Muriano encara ya la decisión sobre la fecha de juicio a casi dos años de que ocurrieran los hechos: la muerte del cabo Jiménez y el soldado León en unas maniobras de paso del lago artificial de las instalaciones de ... la Base y que tiene a cuatro mandos investigados por cuatro presuntos delitos (los cuatro militares están a día de hoy apartados de sus funciones).

Un auto del Tribunal Militar Central de finales de octubre, al que ha tenido acceso ABC, así lo determina tras dar cuenta del último paso procesal acaecido por un recurso de casación ante la Sala Quinta de lo Militar del Tribunal Supremo que presentó la familia del soldado fallecido en julio, antes de que el 5 de septiembre el juez instructor diera por concluidas las actuaciones. Recurso que ha sido declarado desierto finalmente tras no haber prosperado su presentación ante el Alto Tribunal.

Diligencias completas en el caso Cerro Muriano a la espera de fijar la fecha del juicio militar

Un recurso al que, precisamente, se había agarrado la Abogacía del Estado, que representa al teniente coronel J. L. Zanfaño y al Ministerio de Defensa para oponerse a la conclusión del sumario en tanto en cuanto se resolviera el citado recurso de casación. Un decreto del 12 de septiembre de esta Sala Militar del Supremo declaró desierto el recurso interpuesto por los padres de Carlos León contra el auto de junio pasado en el que se sobreseía de la causa al coronel Navarro y al sargento Castroviejo (en un principio imputados en la causa). El resto de las partes dieron su conformidad con el final del sumario.

«Examinadas las actuaciones puede concluirse que los hechos se hallan suficientemente investigados, sin que sea precisa la práctica de nuevas diligencias sumariales», recoge el auto del Tribunal Militar Central firmado por tres togados y presidido por Begoña Armendía. «El sumario , por tanto, se halla completo al haberse practicado cuantas diligencias se han estimado necesarias -prosigue el tribunal- para el esclarecimiento de los hechos, sin que las partes estimen necesaria la práctica de nuevas diligencias sumariales». De este modo la Sala acuerda de manera definitiva la aprobación de la conclusión de un sumario que ha estado vivo casi dos años en diferentes instancias judiciales.

Noticia Relacionada Adamuz dedicará una calle al cabo Miguel Ángel Jiménez, fallecido en Cerro Muriano Davinia Delgado Estará ubicada en el paseo peatonal de Los Granadillos y la placa se descubrirá en diciembre

Tal y como se pone de manifiesto en este último auto, tanto el teniente coronel J. L. Zanfaño, como el comandante L. F. Velasco, el capitán I. Zúñiga y el teniente J. Tato están considerados presuntos autores de dos delitos consumados de los recogidos en el capítulo 'contra los deberes del servicio' (artículo 77.1 del Código Penal Militar) como otros tantos delitos en grado de tentativa, previsto en el mismo artículo del mismo texto legal. Las partes consultadas por este periódico están ya a la espera de que se pueda conocer la fecha final de juicio.