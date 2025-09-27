Cerca de 500 menores de Córdoba han participado en ocho colegios de verano en zonas desfavorecidas

Las mochilas de los menores en un colegio de Córdoba

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha durante los meses de julio y agosto un total de ocho escuelas de verano en la provincia de Córdoba, que han atendido a 485 niños con un presupuesto de 300.000 euros.

En el conjunto de la comunidad autónoma, el Gobierno andaluz ha destinado cinco millones de euros para el desarrollo de 140 escuelas, que han prestado servicio a un total de 6.935 menores.

Además, las escuelas han reforzado su carácter inclusivo, incorporando más de 300 plazas para menores con necesidades educativas especiales que han contado con la atención de profesionales especializados.

Este programa, gestionado por entidades privadas sin ánimo de lucro, se desarrolla en periodo vacacional, durante los meses de julio y agosto, organizándose preferentemente en centros educativos de las zonas desfavorecidas que han sido identificadas en el contexto de la Estrategia Regional Andaluza de Cohesión e Inclusión Social. Intervención en zonas desfavorecidas de Andalucía (ERACIS).

En el caso concreto de Córdoba, se ha desarrollado en los municipios de Palma del Río, Baena, Puente Genil y Córdoba capital. Las escuelas de verano atienden a menores entre 3 y 15 años pertenecientes a hogares familiares con dificultades económicas en situación o riesgo de exclusión que, previamente, han sido valoradas y derivadas por los Servicios Sociales Comunitarios.

Según la propia Junta de Andalucía, «se ofrece continuidad en la satisfacción de las necesidades nutricionales de las niñas y niñas que vienen siendo atendidos mediante el Programa de Refuerzo de la Alimentación Infantil en los centros educativos públicos de la comunidad autónoma andaluza durante el curso escolar»

Asimismo, constituyen «un instrumento esencial para favorecer la conciliación de las familias con menores de hasta 15 años desde un enfoque de igualdad entre hombres y mujeres». Resulta, por tanto, «un recurso imprescindible en los hogares familiares con dificultades económicas y en situación o riesgo de exclusión que cuentan con menos a recursos y menor red de apoyos informales para ayudar en el cuidado y atención de los niños y niñas», reza el comunicado.

Estas familias pueden utilizar las escuelas de verano para «facilitar el mantenimiento del empleo y que las responsabilidades de la crianza no dificulten la búsqueda de empleo y el acceso al mundo laboral. Las escuelas de verano incluyen actividades socioeducativas relacionadas con el refuerzo de los contenidos curriculares y de hábitos saludables relativos a la alimentación e higiene; ocio y tiempo libre y asistencia alimentaria».

El programa de las escuelas de verano se cofinancia con fondos del Plan Corresponsables, desarrollado por el Ministerio de Igualdad desde el año 2021 con el objetivo de «favorecer la conciliación de las familias con menores de hasta 16 años a cargo desde un enfoque de igualdad entre hombres y mujeres»