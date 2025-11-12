Suscríbete a
reunión de la patronal

La CEOE alerta en Córdoba de que los cambios laborales que plantea el Gobierno son «imposibles de asumir» por muchas empresas

En un acto de CECO, su directora de Relaciones Laborales, señala que los negocios «ya están muy hostigadas por un alza enorme de costes» en el empleo

CECO «lamenta profundamente» que el Gobierno excluya la mejora eléctrica del Norte de Córdoba y avisa de «nefastas consecuencias»

Los trabajadores de baja siguen al alza en Córdoba y son ya 50 por cada 1.000 ocupados

El presidente de CECO y la directora de Relaciones Laborales, en el encuentro celebrado este miércoles
ABC Córdoba

Córdoba

La directora de Relaciones Laborales de la CEOE, Rosa Santos, ha analizado este miércoles en Córdoba asuntos de actualidad laboral. Lo ha hecho en un acto con empresarios en la sede de CECO. En él, ha asegurado que los diversos cambios normativos que ... pretende el Gobierno en el ámbito laboral son «imposibles de asumir» por muchas empresas.

