La CEOE alerta en Córdoba de que los cambios laborales que plantea el Gobierno son «imposibles de asumir» por muchas empresas

La directora de Relaciones Laborales de la CEOE, Rosa Santos, ha analizado este miércoles en Córdoba asuntos de actualidad laboral. Lo ha hecho en un acto con empresarios en la sede de CECO. En él, ha asegurado que los diversos cambios normativos que ... pretende el Gobierno en el ámbito laboral son «imposibles de asumir» por muchas empresas.

Ha advertido de que es «un desafío de tal magnitud» que la mayoría de los negocios «no podrían asumirlas», aclarando que algunas de las propuestas del Gobierno están «en la mesa de diálogo social, pero otras ni siquiera han sido consultadas, y vamos a ver qué posibilidades tenemos en los próximos meses».

La dirigente de la CEOE, que ha estado acompañada por el presidente de CECO y de la Cámara de Comercio, Antonio Díaz, ha precisado que entre las medidas que se están planteando están «la reducción de jornada, que ya se ha desechado, pero ahora está el registro de jornada», a lo que CEOE ya ha presentado «alegaciones».

A ello se suma «el Salario Mínimo Interprofesional [SMI], con algunos cambios muy importantes respecto de los planteamientos tradicionales, las licencias, o los despidos, que también ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Trabajo, y que representan retos imposibles de asumir en empresas que ya están pues muy hostigadas por un incremento enorme de costes laborales».

Imagen de los empresarios que acudieron al acto con la directora de Relaciones Laborales de CEOE abc

Estos se deben, «no tanto a los costes salariales», según ha aclarado, «sino sobre todo por las cotizaciones, por las cargas burocráticas que han supuesto las últimas medidas adoptadas, sin consensos y casi siempre sin consulta, en los últimos dos años, y luego el problema grande de las ausencias de los trabajadores».

Ello ocurre, según ha detallado, «por causa, sobre todo la incapacidad temporal por contingencia común, y de la mala regulación de los permisos, que vienen del año 2023». Ello, ha advertido, está «generando un problema grave, primero en términos de salud, de los trabajadores y de salud pública», siendo ya «un verdadero problema de país, y luego un problema organizativo y económico importante para las empresas y económicamente también para el Estado».

Salud mental

A este respecto, Santas ha señalado que, en el contexto de las incapacidades temporales de los trabajadores, «se ha invertido la curva en las tendencias», pues, «tradicionalmente la gente de más de 55 años era la que más bajas cogía, por razones obvias de edad, de enfermedades crónicas, etcétera», pero «ahora son los menores de 35 años, y las cuestiones relacionadas con la salud mental son las que más han crecido, un 90%».

«Tenemos en esta materia un obstáculo grave en España y es la falta de profesionales sanitarios y muy concretamente, en el ámbito psicológico y psiquiátrico. Estamos en una media de nueve profesionales por cada 100.000 habitantes, mientras que la media en Europa supera los 20. Entonces, este es un problema de país que, lógicamente, está pagando en parte del Estado y en parte de las empresas», ha reflexionado.

La consecuencia es que «en el año 2025 nos situaremos en unos 33.000 millones de gasto, de los que la mitad lo asumirá la Seguridad Social y el resto de las empresas. Creo que es momento de hablar de un problema de país. Estamos trabajando con el Ministerio de Seguridad Social mucho esta cuestión».