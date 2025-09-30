El Centro de Córdoba es el distrito donde el arbolado es más eficiente contra el calor: lo baja medio grado

El Ayuntamiento de Córdoba ya cuenta con el documento del Plan Director del Arbolado al completo y ahora lo someterá a debate con los colectivos de cara a su redacción definitiva, según ha anunciado este martes. Este documento debe ser la guía que eleve la cobertura arbórea de la ciudad -sin incluir la parte periurbana, que incluye, por ejemplo, el gran parque del Patriarca- está en el 17,7%. Eso supone que, de cada cien metros cuadrados de la capital, 18 están cubiertos por sombra de las copas. El gobierno municipal quiere incrementarla en cinco años al 20% y en una década al 25%. Entre ambos porcentajes, ha explicado Capitulares, es en los que tiene que estar la citada cobertura arbórea en una ciudad, según el «consenso internacional».

El documento -elaborado por la empresa Árbol, Investigación y Gestión; a la que contrató el Consistorio por 90.821 euros-, al que ha tenido acceso ABC, muestra la importancia de la vegetación para combatir el calor, un problema cada día más acuciante en Córdoba con el cambio climático. El trabajo señala que el distrito Centro es donde «la eficiencia ambiental del arbolado es mayor» en el combate contra el castigo de Don Lorenzó. En el corazón de la ciudad, la temperatura media correspondiente a julio de 2024 se sitúa en 36,1 grados pero dicha temperatura en la vegetación es de 35,6. Es decir, la reducción es de medio grado.

Noticia Relacionada El Ayuntamiento promete cubrir el 25% de la superficie de la ciudad de arboleda en una década Baltasar López Señala que hay en torno a 8.000 alcorques vacíos o con tocones y su objetivo es cubrirlos en este mandato y el arranque del siguiente

Por detrás se sitúan los distritos Sureste (la disminución que provocan las zonas verdes es de 0,4 grados); Poniente Sur y Sur (en ambos casos, la reducción es de 0,38). Esta mayor eficiencia, señala el trabajo, obedece a que son barrios en los que «el arbolado es más maduro, de portes naturales y de composición de especies más adecuadas».

A distancia de las anteriores se sitúan ya el resto de grandes enclaves de la ciudad: Norte Sierra (donde la bajada es de 0,23 grados); Levante (-0,15); Noroeste (-0,11) y Poniente Norte (el efecto es nulo). Se cita también en este grupo la zona industrial pero no se aporta el indicador.

En la presentación del avance de este trabajo, ya se había apuntado que la cobertura arbórea de Levante (17,1%); Noroeste (16,9%) y Poniente Norte (10,7%) estaba por debajo de la citada ratio de la capital (17,7%). Eso sí, ese indicador también es inferior en el Centro (16,4%) pero, por lo recogido en el trabajo, la tipología de arboleda que tiene le da para combatir mejor el calor.

Objetivos de cobertura por zonas de la ciudad

El Plan Director del Arbolado incluye también unos objetivos de cobertura a alcanzar por zonas de la ciudad, que se mueven en una banda que va del 10% al 70%. En el nivel máximo, se encuentran los parques; los viales extraurbanos (para concretar de qué se está hablando, se cita como ejemplo la avenida de Campo de la Verdad); la Ribera y la zona industrial.

En el trabajo, se indica que son «áreas que admiten una alta ocupación de cobertura de arbolado». Deben ser «aprovechadas como pequeños pulmones» de la ciudad. En ellas, sigue el documento, hay que «priorizar especies de porte grande o muy grande, de bajo mantenimiento y estructuras naturales».

Las áreas en las que se quiere alcanzar un 70% de cobertura arbórea admiten, según el plan, «una alta ocupación de ejemplares y deben ser aprovechadas como pequeños pulmones»

El segundo grupo son los emplazamientos en los que se debe ir a que la sombra de las copas cubra la mitad de la superficie. Son plazas (se señala la de Vista Alegre); equipamientos públicos (se cita como modelo de un espacio así el CEIP Alcalde Pedro Barbudo); áreas verdes y distintos tipos de viales (comerciales residenciales; peatonales y residenciales).

Son, señala el Plan de Arbolado, espacios donde es «necesaria una máxima cobertura de arbolado por la alta movilidad [que soportan]», sobre todo en el caso de la de vehículos. Se debe priorizar, por lo tanto, «una alta calidad del aire por su máxima influencia en la salud». Aquí, de nuevo, se señala que hay que apostar por «especies de porte grande o medio, donde se admiten ejemplares de alto valor paisajístico y con un mantenimiento de bajo a medio».

El último paquete de emplazamientos es el conformado por plazas históricas o viales turístico peatonales o turíticos comerciales, donde la meta es un 30% de cobertura. A esto se unen zonas del Centro Histórico (como Doce de Ocubre) en las que el objetivo es el 10%. Se trata, advierte el Plan de Arbolado, de lugares donde es «difícil la introducción de arbolado pero es necesario un mínimo de su presencia». «Se plantará en localizaciones seleccionadas. Se aconseja ir a espacios muy bien trabajados para obetner un máximo crecimiento de las especies que se seleccionen», finaliza el documento.