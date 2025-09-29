Suscríbete a
Este centro comercial de Córdoba tendrá un escape room 'Jurásico' en octubre

La Sierra acogerá la experiencia gratuita 'Jurassic Adventure', pensada para disfrutar en familia con pruebas, misterios y dinosaurios

Escape Room en el centro comercial La Sierra
Carolina Álvarez Álvarez

Carolina Álvarez Álvarez

El Centro Comercial La Sierra de Córdoba se prepara para un mes de octubre cargado de emoción con la llegada de 'Jurassic Adventure', un escape room temático ambientado en la época de los dinosaurios que promete convertirse en uno de los planes familiares más divertidos de este otoño.

Se trata de una actividad totalmente gratuita para los clientes del centro que busca unir ocio, aprendizaje y entretenimiento en un formato único que ya triunfa en otras ciudades.

Un escape room diferente con ambiente jurásico

El recorrido llevará a los participantes a un universo en el que los dinosaurios vuelven a cobrar vida. La misión será resolver diferentes pruebas y acertijos para poder completar la experiencia y convertirse en auténticos exploradores. La actividad está especialmente diseñada para familias, con pruebas adaptadas a los más pequeños, pero con un punto de misterio y aventura que también atrapará a los adultos.

Al finalizar el recorrido, quienes logren superar el reto podrán posar en el photocall temático, llevarse fotografías como recuerdo y, además, recibir un sello de explorador, símbolo de haber completado con éxito la experiencia. Un detalle que hará que los niños salgan con la sensación de haber vivido una auténtica expedición jurásica.

Fechas y horarios de 'Jurassic Adventure'

El escape room estará disponible entre el 3 y el 25 de octubre, únicamente en viernes y sábados, con la excepción del viernes 24, cuando no se celebrará la actividad por ser festivo en la ciudad.

Horarios

  • Viernes: de 17:00 a 20:00 horas.

  • Sábados: de 11:00 a 14:00 horas.

La ubicación elegida será la primera planta del Centro Comercial La Sierra, un espacio acondicionado especialmente para acoger esta aventura.

Requisitos para participar en la actividad

Para disfrutar de esta experiencia no será necesario pagar entrada, pero sí mostrar un ticket de compra de al menos 15 euros en cualquiera de los establecimientos del centro comercial, siempre que corresponda al mismo día en el que se realice la actividad.

Cada grupo podrá estar formado por un máximo de cuatro niños acompañados de un adulto, de modo que la dinámica está pensada para que las familias puedan disfrutar juntas de la experiencia.

