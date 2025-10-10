CECO «lamenta profundamente» que el Gobierno excluya la mejora eléctrica del Norte de Córdoba y avisa de «nefastas consecuencias»

CECO, la patronal cordobesa, ha mostrado este viernes su disgustro con la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de no incluir la línea de alta tensión para el Norte de la provincia en la propuesta inicial desarrollo de ... la red de transporte de electricidad para el periodo 2026/2030. Las eternas carencias en esta materia penalizan a la parte septentrional de la provincia a la hora de captar y manter empresas, así como a la hora de desarrollar proyectos de renovables. Se trata de una vieja demanda del Guadiato y Los Pedroches. El documento señala el proyecto para el Norte «necesario tras el horizonte 2030», aunque deja la puerta abierta a la posibilidad de que en el periodo de audiencia pueda entrar en la planificación de inversiones para el próximo lustro.

De hecho, lo que solicita CECO, en una nota de prensa, es que el Ministerio en el trámite de alegaciones revise e incremente las conexiones de la red eléctrica para Córdoba y que se incorporen al programa de actuaciones 2026-2030. Entre las demandas de la Junta, para la nueva planificación de la red estaba como «prioritaria» la ejecución de la línea de alta tensión para la zona septentrional.

Noticia Relacionada La subdelegada del Gobierno justifica ahora la exclusión del Norte de Córdoba del plan eléctrico por problemas ambientales D. Delgado Varios informes avalan el proyecto de mejora de la potencia eléctrica, pero Ana López insiste en que se precisan otros «más amplios y contundentes»

La patronal advierte de que «tener capacidad eléctrica es absolutamente fundamental». Lo es, advierte, «no sólo para atraer nuevos proyectos industriales, sino para consolidar a los ya asentados en el territorio y con ello impulsar el desarrollo de nuestra provincia; en concreto del Guadiato y Los Pedroches».

«Posponer más allá de 2030 las inversiones en potencia eléctrica que llevamos años demandando tendrá nefastas consecuencias sobre el desarrollo industrial y económico del Norte de Córdoba», advierte CECO.

«Vuelve a ser una de las provincias castigadas»

Denuncia, además, que la nuestra «vuelve a ser una de las provincias castigadas, por un lado, porque no se resuelve el problema de potencia para desarrollar nuevos proyectos renovables y, por otro, porque la zona Norte se encuentra sin capacidad para atender las inversiones empresariales».

Por ello, muestra su decepción con la postura del Gobierno central: «Lamentamos profundamente que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no haya tenido en cuenta las particularidades ni las necesidades específicas de nuestra tierra al descartar las propuestas presentadas por la Junta y consensuadas con los agentes económicos y sociales [los sindicatos, por ejemplo, también apoyan que se demande este proyecto]».

Esta decisión, recalca para finalizar la patronal, «no sólo significa perder la oportunidad de generar energías renovables, sino de dejar de fomentar el desarrollo socioeconómico de nuestra provincia y luchar contra la despoblación».