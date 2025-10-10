Suscríbete a
Feijóo reprocha a Sánchez no haber felicitado aún a Corina Machado: «Les han puesto ante el espejo de su infamia»

economía

CECO «lamenta profundamente» que el Gobierno excluya la mejora eléctrica del Norte de Córdoba y avisa de «nefastas consecuencias»

Solicita al Ministerio que en el periodo de alegaciones incluya la línea de alta tensión para la zona septentrional en las inversiones a ejecutar el próximo lustro

El Gobierno vuelve a excluir del plan de inversiones 2026-2030 la esperada mejora de la potencia eléctrica en el Norte

La Junta de Andalucía cree que «no hay justificación medioambiental ni técnica» para dejar a Córdoba fuera de la planificación eléctrica

El presidente de CECO, Antonio Díaz, interviniendo ante la asamblea general de la patronal
El presidente de CECO, Antonio Díaz, interviniendo ante la asamblea general de la patronal
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

CECO, la patronal cordobesa, ha mostrado este viernes su disgustro con la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de no incluir la línea de alta tensión para el Norte de la provincia en la propuesta inicial desarrollo de ... la red de transporte de electricidad para el periodo 2026/2030. Las eternas carencias en esta materia penalizan a la parte septentrional de la provincia a la hora de captar y manter empresas, así como a la hora de desarrollar proyectos de renovables. Se trata de una vieja demanda del Guadiato y Los Pedroches. El documento señala el proyecto para el Norte «necesario tras el horizonte 2030», aunque deja la puerta abierta a la posibilidad de que en el periodo de audiencia pueda entrar en la planificación de inversiones para el próximo lustro.

