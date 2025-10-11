Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba: fechas, programa y artistas

Diego Carrasco, Marina Heredia, Concha Calero, La Talegona, Juan Manuel Cañizares o El Selu son algunos de los artistas que pasarán este año por las aulas de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba (UCO), que ha presentado este viernes su ... programación, según ha informado, en un comunicado, esta institución académica.

Se trata del vigésimo noveno curso de esta veterana Cátedra. La inauguración del ciclo lectivo 25/26 será el lunes 24 de noviembre con la intervención del maestro de la guitarra, Juan Manuel Cañizares, un guitarrista en la doble vertiente de composición e interpretación.

Su director, David Pino, ha señalado que este curso, como novedad, se incrementan el número de actividades en torno al baile, atendiendo a las demandas del alumnado. Así, pasarán por la Cátedra María del Mar Moreno o Fuensanta La Moneta, entre otras artistas. Asimismo, ha señalado que, en el módulo dedicado a las peñas, este año se ha abierto la invitación a colectivos de la provincia de Sevilla, en concreto, a la peña flamenca Torres Macarena de Sevilla y a la de la Puebla de Cazalla.

David Pino ha señalado que, dentro de la transversalidad de los estudios que ofrece la Cátedra, se celebrará un encuentro con El Selu, reconocido artista carnavalero de Cádiz, que será entrevistado por Faustino Núñez. Tendrá lugar el 10 de febrero de 2026 en la Facultad de Ciencias del Trabajo (Adarve, 30). Será uno de los platos fuertes de su programación. Otra de las actividades destacadas será la ofrecida por Merengue de Córdoba y Concha Calero, que fue una de las premiadas el año pasado en la segunda edición de los Premios Córdoba de Arte Flamenco.

Matriculación abierta

En cuanto a la Gala Flamenca de Navidad, se celebrará, como viene siendo habitual, en el Gran Teatro el lunes 22 de diciembre, con el espectáculo «Devenir» de Alejandro Hurtado y Patricia Guerrero. Otra de las fechas importantes vendrá el 11 de febrero de 2026, día en los que se entregarán los III Premios Córdoba de Arte Flamenco, cuyos ganadores aún no se conocen. La clausura del curso tendrá lugar el martes 28 de abril de 2026 con Ezequiel Benítez y Chaparro de Málaga.

El director de la Cátedra ha indicado que el plazo de matriculación ya está abierto y se cierra el 31 de este mes. «A día de hoy, en solo unos días, tenemos ya 140 matrículas», ha expuesto. Pino ha recordado que no hay requisitos académicos previos para poder matricularse, solo ganas de aprender y profundizar en el mundo del flamenco.

Por su parte, el vicerrector de Formación Continua, Empleabilidad y Emprendimiento de la UCO, Antonio Arenas, ha subrayado la calidad de la programación docente, gracias a los sistemas de calidad que tiene el curso, que permite recoger la evaluación del alumnado e incorporar mejoras y sugerencias año tras año. Ha recordado el componente formativo y divulgativo de la Cátedra. Para reforzar este aspecto, Arenas ha indicado que se está trabajando para que el curso próximo el alumnado que esté interesado pueda cursar estos estudios como microcredencial, lo que supone recibir una acreditación europea. Puedes consultar toda la programación de actividades de la Cátedra pinchando en este enlace.