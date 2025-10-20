Las Carmelitas de Aguilar de la Frontera buscan apoyo para su nuevo obrador

Las Carmelitas Descalzas del Monasterio de San José y San Roque del municipio cordobés de Aguilar de la Frontera piden ayuda para la construcción de un obrador que les permita seguir con su producción de dulces artesanos.

En un comunicado, han remarcado que «desde ... hace años, la repostería es su principal fuente de ingresos y permite a las Carmelitas Descalzas vivir de su trabajo. Hasta ahora, las monjas han trabajado en la cocina del convento, pero ésta se les ha quedado pequeña».

La comunidad necesita ahora «acondicionar un espacio monástico como obrador donde poder trabajar, almacenar y disponer de las máquinas adecuadas para su actividad». Dado que el coste de las obras «supera con creces sus posibilidades económicas», las Carmelitas han lanzado junto a la Fundación DeClausura una campaña solidaria de micromecenazgo, disponible en este enlace. La Fundación DeClausura es una entidad sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a los conventos y monasterios de España y a dar a conocer la vida contemplativa. Para poder apoyar a las monjas cuenta con la solidaridad de quienes quieran contribuir con su aportación económica al sostenimiento de esta comunidad monástica.

