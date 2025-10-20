Suscríbete a
Las Carmelitas de Aguilar de la Frontera buscan apoyo para su nuevo obrador

Han lanzado junto a la Fundación De Clausura una campaña solidaria de micromecenazgo para mantener «su principal fuente de ingresos»

El convento de las Carmelitas Descalzas en Aguilar de la Frontera
Las Carmelitas Descalzas del Monasterio de San José y San Roque del municipio cordobés de Aguilar de la Frontera piden ayuda para la construcción de un obrador que les permita seguir con su producción de dulces artesanos.

En un comunicado, han remarcado que «desde ... hace años, la repostería es su principal fuente de ingresos y permite a las Carmelitas Descalzas vivir de su trabajo. Hasta ahora, las monjas han trabajado en la cocina del convento, pero ésta se les ha quedado pequeña».

