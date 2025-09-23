Los capellanes y voluntarios de la Pastoral Penitenciaria de Córdoba dan asistencia a 370 presos

El trinitario Sergio García, José Antonio Rojas, Josefina Redondo y Pablo Jiménez, este martes en el balance de Pastoral Penitenciaria de Córdoba

La acción de la Pastoral Penitenciaria de Córdoba abarca la atención espiritual, pero va más allá, con formación, atención material, deporte y salidas al exterior, sin perder de vista el momento crucial de la reinserción en la sociedad.

José Antonio Rojas, director del Secretariado de Pastoral Penitenciaria de Córdoba, repasó todo lo hecho durante el año 2024 con los reclusos, durante la presentación de la memoria de actividades de la Pastoral Penitenciaria, este martes en la sala de prensa del Obispado, en la víspera de la festividad de la Merced, que es la patrona de instituciones penitenciarias.

Rojas Moriana explicó que son tres sacerdotes capellanes en la Prisión y 33 los voluntarios que acuden diaria y semanalmente, respectivamente, y están presentes en los 17 módulos del centro. Trabajan en el plano religioso con catequesis, seguimiento espiritual y la administración de sacramentos.

A sus celebraciones asisten más de 120 internos (hombres y mujeres) cada semana y en las reuniones por módulos de los voluntarios participan 65 internos. Es una participación que va a más y en la que intentan implicar a los jóvenes.

También promueven las actividades lúdicas, como el torneo de fútbol sala Virgen de la Merced entre módulos, talleres de teatro y lectura dramatizada, y se ha creado un coro.

Seis internos de Córdoba en proceso de reinserción realizarán el Camino de Santiago a partir del próximo lunes durante una semana, acompañados por funcionarios, con la financiación del Cabildo Catedral y la colaboración de La Caixa. Es algo en lo que participan 16 prisiones de España que «les ayuda a sanar las heridas, a perdonarse, a cambiar en contacto con la naturaleza, con la cultura y con la fe», en palabras del trinitario Sergio García.

Han participado los reclusos en varias peregrinaciones y el Centro de Inserción Social cada quince días impulsa salidas programadas para visitar instituciones, como el jardín Botánico y el Real Círculo de la Amistad.

Varios cursos a internos profundizan en la historia y el arte de Córdoba, con sesiones teóricas y tres salidas guiadas para visitar los monumentos de la ciudad. También se les imparte formación contra la violencia de género y sobre socorrismo acuático.

En el servicio de ropero da ayuda familiar a los que lo necesitan aportan 32 paquetes mensuales. En atención primaria a personas con pocos medios les dan tarjetas telefónicas para que se comuniquen con sus familias, gafas, audífonos y salud bucal.

Cada año, junto con la hermandad de la Merced, se entrega la documentación para pedir al Ministerio de Justicia el indulto de un preso el Lunes Santo, que hasta ahora no se ha logrado, pero no cejan en el intento.

Recordó Rojas Moriana, quien lleva 24 años de labor en Córdoba, que Pastoral Penitenciaria está junto a los internos desde hace más de 60 años, en la antigua Prisión de Fátima, donde comenzó con una comisión social. Fue desarrollándose hasta que se constituyó como Secretariado de Pastoral Penitenciaria en 2007, con el obispo Juan José Asenjo.

Económicamente, el Secretariado se sustenta con las aportaciones del Obispado, la Fundación Cajasur, el Cabildo Catedral, la Orden Trinitaria y la cofradía de la Merced (a través de la Agrupación de Cofradías y Caixabank. En 2024 se invirtieron 22.000 euros.

Sergio García, capellán del Centro Penitenciario, detalló que «la misión la hacemos desde la fe, pero nuestros servicios son para todos los internos, sin distinción porque la dimensión de la fe se abre en una situación de tanto sufrimiento y estas actividades les dan esperanza».

La reinserción

Recordó que el Señor Rescatado visitó la Prisión y que durante todo el año preparan actividades para los reclusos, trabajan en red en coordinación con el centro Penitenciario y que se busca la reinserción a través de Cáritas, Prolibertas y otras entidades sociales.

Josefina Redondo, religiosa de las Hijas de la Caridad, que habló en nombre del voluntariado, incidió en la responsabilidad que supone para estos voluntarios que son el nexo con el mundo exterior y trabajan para que los reclusos recuperen la autoestima. «Sirven por amor y les da mucha paz. Los voluntarios llevan esperanza y compasión a quienes más lo necesitan», incidió.

Por su parte, el hermano mayor de la Merced, Pablo Jiménez, recordó la misa del jubileo de la Pastoral Penitenciaria, que presidió Santa María de la Merced, el pasado 14 de septiembre en la Catedral. Esa jornada unos pocos internos pudieron llevar en la parihuela a la Virgen y dio «muchos frutos espirituales».

Es ése de los actos más recientes, pero el vínculo se retrotrae a cinco décadas atrás. La Virgen acudía a la Prisión de Fátima en los años 90 y también fue el Señor de Coronación en dos ocasiones. En 2018 Santa María de la Merced estuvo en el interior de la Prisión de Alcolea por el 800 aniversario de la fundación de la Orden de la Merced.

Actualmente, son muchas las actividades que durante todo el año la hermandad desarrolla para los internos, como conciertos, conferencias, representaciones de teatro ('La vida de San Pedro Nolasco' y 'La Pasión en la Merced') y poesía dramatizada.

En Adviento, Navidad, Cuaresma, Semana Santa y el mes de septiembre todo se acrecienta. Hace posible un taller de ayuda a la psicomotricidad de los internos, gracias a la obra social conjunta de la Agrupación.

La corporación celebra este martes el tercer día de triduo en honor de la Virgen de la Merced, en la parroquia de San Antonio de Padua, con predicación del padre Sergio García. A medianoche, es la felicitación a la Virgen. Durante todo el miércoles 24 de septiembre la sagrada imagen permanecerá en besamanos de diez de la mañana a nueve de la noche.