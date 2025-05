El caos ferroviario vuelve a Córdoba tras el robo de cable: «Cuando no es una cosa, es otra; siempre igual»

El sistema de megafonía no funciona en la Estación Central de Córdoba desde el gran apagón del lunes pasado. Una camilla entra apresurada al vestíbulo para atender a una chica que ha sufrido una bajada de azúcar y que lleva horas esperando un tren que no sale. Desconcierto, preguntas y más preguntas, pocas respuestas. Si acaso una que se repite: «ponga usted una queja». Y nada más.

El caos ferroviario ha vuelto a la Estación Central de Córdoba después de que este domingo se produjera el robo de cable en la línea de Alta Velocidad entre Madrid y Andalucía y un tren Iryo tuviera un 'enganchón' en la catenaria, como suele decirse en el 'argot'. Sabotaje, ha dicho el ministro de Transportes, y ha repetido hasta la saciedad.

Sólo a partir de las 9.30 horas empiezan a moverse pasajeros que han vuelto a llenar la estación como ya ocurriera hace justo una semana y por otra gravísima incidencia. Desde las 6.00 horas había viajeros esperando al primer tren que partía hacia Sevilla y que ya barruntaban que no iba a salir dada la demora que arrastraban los servicios afectados el domingo (hasta 21 de los que 17 tenían tránsito en Córdoba) por el robo de cable en la línea.

Álvaro es un joven cordobés que tenía que estar a las 14.00 horas en Zaragoza para entrar en la Academia Militar. «Me he enterado esta mañana con la radio. Aquí me han dicho que de Despeñaperros para arriba todo con retrasos y a esperar. No he podido comunicar con mis superiores y tampoco tengo más información».

«Llevo esperando desde las 7.30 horas y el tren tenía que salir a las 7.47. Aquí estamos esperando, doy clases en Madrid por la tarde. Renfe siempre se retrasa, es lo mismo de siempre, otro día se rompe otra cosa, y más de lo mismo», explica con resignación Paloma, otra joven cordobesa pendiente de su tren a la capital de España.

La indignación en Silvia es aún mayor por la falta de información y la sorpresa que se ha llevado al saber que la megafonía general de la Estación, por la que se tiene que informar a las pasajeros, no funciona desde el pasado lunes producto del gran apagón y no ha habido remedio.

«Ni un mínimo megáfono portátil. No es posible esta situación, no hay solución posible salvo que ponga una reclamación. He llamado a la Policía y dicen que esto no es ningún tipo de delito, que ponga una reclamación a Consumo. Es muy grave, muy grave que en una estación no haya en una semana megafonía», apostilla Silvia.

En unos asientos cercanos y con cara también de resignación aguardan dos barceloneses que conforman el grupo 'Tokem x tu' para viajar a la Ciudad Condal con sus instrumentos, porque no lo pueden hacer por avión y siempre se desplazan en tren. Justo al lado, Brian es un chico estadounidense que acaba de perder el tren de las 7.45 horas que le llevaba a un vuelo de regreso a su país que salía a las 12.00. La cara es todo un poema.

