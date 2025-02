'Cantos y Oraciones en las Ermitas de Córdoba': rezo y poesía en busca de Dios

«Para llegar al cielo / cuán poco falta», cantó el poeta Antonio Fernández Grilo. Pocos rincones de Córdoba, y no le faltan a la ciudad atractivos, han inspirado más a escritores y artistas que las Ermitas, quizá por su mezcla de espiritualidad, retiro en plena naturaleza y desprendimiento del mundo, que no deja de atraer a visitantes.

Así lo sintió muchas veces el escritor José Manuel Ballesteros Pastor. Los cantos y oraciones le salían con forma de poema cuando hacía el camino de subida, «con el regalo de paz y de silencio que recibía en la capilla», al hablar con los frailes o ante la inmensidad del paisaje. Esos versos están reunidos ahora en 'Cantos y oraciones de las Ermitas de Córdoba', que publica la Asociación de Amigos de las Ermitas.

José Manuel Ballesteros se sintió «arropado por la calma del corazón del Padre» y quiso escribirlos, también cuando volvía a Córdoba, a la ciudad y volvía la vista al norte para encontrar las Ermitas y el monumento al Sagrado Corazón de Jesús entre el verde de la Sierra.

El escritor incluso recreaba lo que sucedía en cada hora: «Y escuchaba dentro de mí los murmullos del recitar de los salmos, el sagrado silencio misterioso con el que el Padre nos habla, con el que mi corazón entabla una oración con Él, tan secreta y tan íntima que ni yo mismo conozco».

Una gran parte de los poemas aparecieron durante el confinamiento, en el dolor de no poder subir, porque el fin de semana que empezó el encierro el del 13 de marzo de 2020, tenía previsto hacerlo. En esa «soledad y desolación» crecieron los poemas.

Reflexión

Los cantos comienzan con versos de carácter sencillo y expresión condensada, casi proverbial: «Mi Padre es mi alfarero; / yo, su barro; / Él, mi obrero. / Mi Padre me da forma / en su torno y en su cuenco». Pero a partir de ahí comienzan con reflexiones sobre la vida. Muchos de ellos sobre el miedo.

«Es hermano tu miedo, hermano mío: / no tengas nunca miedo de tu miedo; / no tengas ningún miedo por llevarlo, / no te rechaces por sentirlo; pero, sobre todo, no digas que no tienes, / porque tú siempre eres humano / y vives en el mundo hostil de la tiniebla», dicen los versos.

«Tú sabes separar dentro de mí / el cieno del diamante, / Jesús mío, / el oro de la escoria, / mi esencia de mi carne»

En otros puntos habla del enemigo y de la tentación, pero también canta al Camino de las Ermitas, «la primera luz del cielo, / anaranjada y azul / al horizonte sereno», y lo mismo que habla de la celebración allí de la Semana Santa cuenta la muerte de su madre.

Las 'Oraciones' son eso mismo, un diálogo con Dios: «Fuera de tu camino está el abismo / donde la sombra crece con todo su humo oscuro / de su terror oculto, / de su terror profundo. / Aquí me tienes tuyo, Jesús abierto en cruz. / No quiero otro horizonte ni confín / No deseo otro yo que no seas Tú.»

Con un tono confesional en que late la sinceridad, José Manuel Ballesteros Pastor va hablando con Jesús, pone en sus manos penurias, sufrimientos y soledades, habla de su camino, se muestra como el hijo pródigo de la parábola y se dirige a Dios como un sembrador.

Su verso es de esperanza, pero también del pecador arrepentido, y así escribe un soneto que no deja de evocar a Lope de Vega: «¡Cómo debe de ser de desolado / tu tierno sentimiento, Jesús mío, / cuando pones tu amor en mi vacío / y yo te lo rechazo despiadado». En esta parte incluye también oraciones en distintos puntos del desierto de Nuestra Señora de Belén.

En su prefacio cuenta que ha tenido que vencer «la soledad, las incertidumbres de la técnica y, sobre todo, el miedo y el pudor a ser denostado, rechazado, abandonado y quedarme más sólo aún». De haberlo vencido queda un libro que es una confesión de fe y de lucha y también el testimonio de la inspiración espiritual y humana de las Ermitas.