La campaña de vacunación contra la gripe arrancará el 30 de septiembre en Córdoba

La campaña de vacunación frente a la gripe comenzará el próximo martes 30 de septiembre en Córdoba y en el resto de Andalucía, según ha anunciado la consejera de Salud y Consumo, Rocío Hernández. La iniciativa priorizará la protección de los grupos más vulnerables y de los colectivos en contacto directo con ellos.

Durante la inauguración de la ampliación del centro de salud Virgen de África, Hernández explicó que en primer lugar se vacunará a niños y niñas de 6 a 59 meses, embarazadas y docentes de menores de 5 años. Posteriormente, el calendario se irá ampliando progresivamente para el resto de la población

Calendario de vacunación de la gripe en Córdoba 6 de octubre : residencias de mayores, centros de discapacidad y profesionales sanitarios y sociosanitarios.

14 de octubre : personas de 80 años o más y grandes dependientes en sus domicilios.

20 de octubre : personas de 70 años o más y mayores de 5 años con patologías crónicas.

27 de octubre: personas de 60 años o más, profesionales esenciales (cuerpos de seguridad, bomberos, protección civil), trabajadores con exposición directa a animales y centros penitenciarios.

«El objetivo es prevenir complicaciones graves en los grupos de mayor riesgo», señaló la consejera. Entre las novedades de esta campaña, destaca la vacunación de menores de 5 años por cuarto año consecutivo, y la administración de la vacuna intranasal en colegios para niños de 3 y 4 años, una medida que el año pasado alcanzó al 65% de este grupo. Además, convivientes de menores de 5 años, mayores de 60, embarazadas y personas con patologías crónicas podrán vacunarse junto a ellos, reforzando la protección familiar.

En cuanto a la vacunación contra la Covid-19, la recomendación nacional se centra en personas de 70 años o más, aunque también podrán vacunarse menores con patologías de riesgo.

Vacunación frente al VRS

Asimismo, la consejera anunció el inicio de la tercera campaña de inmunización de menores de seis meses contra la bronquiolitis por el virus respiratorio sincitial (VRS). Desde la semana pasada se contacta con los padres de los bebés nacidos desde el 1 de abril, y todos los lactantes que nazcan entre el 22 de septiembre y el 31 de marzo de 2026 recibirán la vacuna en el paritorio o en la planta de maternidad antes de su alta.

Salud recuerda que esta vacunación es eficaz y segura, y recomienda a los padres aceptar la cita para proteger a sus hijos de esta infección respiratoria, más frecuente durante otoño e invierno.

Más temas:

Niños

Vacunas

Gripe

salud

Córdoba