Cambio de etapa: la Fundación Cajasur adopta el nombre de Fundación Kutxabank

Kutxabank ha dado un paso más en su estrategia de consolidación en Andalucía con el nacimiento de la Fundación Kutxabank, que toma el relevo de la histórica Fundación Cajasur. Según informa en una nota de prensa, «el cambio de nombre supone el inicio de ... una nueva etapa para la entidad, que busca reforzar su vinculación con Córdoba y la comunidad andaluza y seguir impulsando proyectos de carácter social y cultural».

La renovación, continúa el comunicado, se enmarca dentro de la «estrategia de crecimiento y diversificación del banco», que persigue conformar «un grupo financiero más sólido y comprometido con el desarrollo de los territorios donde opera».

Más de130 programas

La actividad de la hasta ahora Fundación Cajasur ha tenido un «notable impacto» en la región. Solo en 2024 se desarrollaron 130 programas, de los cuales más del 70% se destinaron a acción social y el resto a iniciativas culturales. En total, estas actividades beneficiaron a más de 170.000 personas en toda Andalucía.

El Palacio de Viana seguirá siendo el gran referente cultural de la fundación y uno de los principales enclaves del patrimonio cordobés. Durante 2024, el emblemático edificio acogió 90 actividades -entre conciertos, exposiciones florales y pictóricas, representaciones teatrales y actividades infantiles- y recibió 205.200 visitantes, un 14% más que el año anterior.

La Fundación Kutxabank estrena también una identidad visual renovada, «más moderna y alineada con la marca del grupo financiero». La nueva imagen mantiene los colores tradicionales reconocidos por la ciudadanía, «que representan las tres grandes líneas de trabajo de la entidad: acción social, cultura e innovación».

Nuevo patronato

El cambio de denominación fue aprobado durante la última reunión del patronato, que ha quedado presidido por Fernando López de Eguilaz, con Concepción Adame como vicepresidenta. Completan el órgano Norberto Delgado, Ricardo Delgado, Elena Martínez-Sagrera, Jorge Martínez, Rocío del Pino, José Luis Vidal, Itziar Castresana, Libe Mancisidor y Pilar Sebastián, que ejercerá como secretaria.

La dirección general continuará a cargo de Leopoldo Izquierdo, encargado de coordinar las acciones sociales y culturales de la nueva etapa.