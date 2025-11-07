Suscríbete a
Cambio de etapa: la Fundación Cajasur adopta el nombre de Fundación Kutxabank

La entidad sustituye la histórica marca y refuerza su apuesta por Córdoba y Andalucía, con más de 130 programas y 170.000 beneficiarios en 2024

Kutxabank hace oficial la absorción de Cajasur en su web desde este 1 de octubre

Acto patrocinado por la ya extinta Fundación Cajasur en el Palacio de Viana
Acto patrocinado por la ya extinta Fundación Cajasur en el Palacio de Viana V.M.

ABC Córdoba

Córdoba

Kutxabank ha dado un paso más en su estrategia de consolidación en Andalucía con el nacimiento de la Fundación Kutxabank, que toma el relevo de la histórica Fundación Cajasur. Según informa en una nota de prensa, «el cambio de nombre supone el inicio de ... una nueva etapa para la entidad, que busca reforzar su vinculación con Córdoba y la comunidad andaluza y seguir impulsando proyectos de carácter social y cultural».

