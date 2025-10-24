Un camarero de Córdoba sirve los platos con acrobacias para mejorar la receta: «El cliente lo nota»

En el bar La Nueva Cata, en pleno barrio de Vistalegre, tomarse un café no es solo una costumbre: es casi un espectáculo. Detrás de la barra, Rafael, de 28 años, combina oficio, equilibrio y una buena dosis de humor para preparar y servir ... cafés, platos y postres con movimientos que recuerdan más a un artista de circo que a un camarero tradicional.

Su habilidad le ha valido el apodo de «el barista malabarista», y no es para menos: lo mismo gira una taza al aire sin derramar una gota que sirve una ensaladilla con un golpe de muñeca imposible. Todo lo comparte en sus redes sociales, especialmente en TikTok (@la.nueva.cata), donde acumula miles de reproducciones.

De un reto entre amigos a fenómeno viral

La historia comenzó casi por casualidad. «Un cliente me dijo un día: 'A que no te atreves a llevar cinco cafés a la vez'», recuerda entre risas. Rafael aceptó el desafío, lo consiguió y desde entonces no ha parado de superarse. «Después vinieron más retos: siete cafés, girar platos, servir andando en bici… Cada vez me pican más», cuenta.

Detrás del humor hay también mucha técnica y práctica, y Rafael asegura que incluso influye en el resultado: «Ese golpe de muñeca, ese mareo que sufren los ingredientes, eso lo nota el cliente en el paladar.»

Un homenaje al bar del barrio de sus padres

La Nueva Cata abrió sus puertas en abril y es mucho más que un local moderno con vídeos virales. El nombre es un homenaje a un antiguo bar del mismo nombre que, hace más de veinte años, frecuentaban sus padres. «Era un sitio muy querido en el barrio, así que lo quise recuperar, pero con mi toque personal», explica Rafael.

Hoy, el establecimiento cuenta con seis trabajadores, una clientela fiel y una carta que combina clásicos de la cocina casera —como la ensaladilla rusa o el conejo al ajillo— con el toque creativo que ya es su sello.

En La Nueva Cata, el espectáculo empieza con el primer pedido. Rafael prepara cafés «en movimiento», lanza platos girando sobre el brazo y no pierde nunca la sonrisa. A veces, los vecinos se asoman solo para verlo trabajar.

También hace repartos en bicicleta, cargando varias tazas de café sin manos —una de las escenas que más triunfan en sus vídeos—.