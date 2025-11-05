Suscríbete a
El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil remonta contra el Contazara Zaragoza y pasa de ronda en la Copa del Rey (31-37)

La escuadra pontana empezó dubitativa en el encuentro, sin embargo, una sólida segunda mitad permite el triunfo final y seguir con su buen estado de forma

Mario Dorado realiza un lanzamiento de siete metros ante el Contazara Zaragoza
Daniel Aragón

Córdoba

Aunque el comienzo no fue el más alentador, el Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil no falló en su primer partido de Copa del Rey para superar al Balonmano Contazara Zaragoza, equipo que milita en la División de Honor de Plata. Precisamente, en los ... primeros treinta minutos, el cuadro pontano mostró una imagen irreconocible que hizo que se marcharan al descanso por detrás en el marcador (17-15). Ya en la segunda mitad, el equipo dirigido por Paco Bustos hizo gala de su superioridad individual para llevarse finalmente el duelo copero (31-37)

