El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil remonta contra el Contazara Zaragoza y pasa de ronda en la Copa del Rey (31-37)

Aunque el comienzo no fue el más alentador, el Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil no falló en su primer partido de Copa del Rey para superar al Balonmano Contazara Zaragoza, equipo que milita en la División de Honor de Plata. Precisamente, en los ... primeros treinta minutos, el cuadro pontano mostró una imagen irreconocible que hizo que se marcharan al descanso por detrás en el marcador (17-15). Ya en la segunda mitad, el equipo dirigido por Paco Bustos hizo gala de su superioridad individual para llevarse finalmente el duelo copero (31-37)

El partido comenzó con una sucesión de posesiones muy veloces, sin embargo, el equipo zaragozano no falló ningún lanzamiento en los primeros tres minutos para empezar con una ventaja de 4-2 en el marcador. Le costó arrancar al Ángel Ximénez Puente Genil que se mostró algo laxo en labores defensivas al tener que cometer muchas faltas, lo que derivó en la exclusión de Leandro Semedo por dos minutos (6-3, min. 7).

En la ofensiva, las perdidas y la poca claridad del ataque pontano les lastraron en un comienzo donde los locales se iban creciendo cada vez más. Especialmente, la sólida defensa en el sector central de la pista impedía crear peligro a los pivotes del conjunto de Puente Genil. Aprovechando la ventaja numérica, el Balonmano Zaragoza recuperaba velozmente y anotaba con facilidad a portería vacía para despegar en el duelo (9-3, min. 9). Esta mala imagen hizo que Paco Bustos pidiera el primer tiempo muerto del partido.

Tras casi diez minutos sin anotar, Mario Dorado puso el cuarto tanto en el luminoso, una anotación que acompañaría Dani Ramos en el siguiente ataque (10-5, min. 13). Al contrario de los encuentros en la Liga Asobal, el Ángel Ximénez estuvo mucho más desarbolado y mostraron cierta desconexión en ambas áreas para seguir con una diferencia de seis dianas en el marcador (12-6, min. 16). Bernabéu y Simonet redujeron distancias, pero todavía quedaba un largo camino por recorrer cuando restaban diez minutos de la primera mitad.

Noticia Relacionada Esta es toda la información que debes conocer para la Media Maratón de Córdoba 2025 Daniel Aragón La carrera reina de la provincia dará el pistoletazo de salida el próximo domingo 30 de noviembre y en ella esta prevista que tomen salida 7.800 corredores

La única opción que encontraban la escuadra pontana era mediante el disparo lejano, pero el portero Jorge Gómez siempre estuvo atento para frenar los remates mansos de los pupilos de Paco Bustos. Justo cuando peor se encontraba el Ángel Ximénez, Simonet y Dani Ramos pusieron la directa para apretar de nuevo el partido (15-12, min. 25). Tras llegar a estar siete tantos por detrás, Antonio Cabello en una rápida transición puso a los suyos a solo un tanto. Finalmente, el Balonmano Zaragoza aguantó las arremetidas rivales y se fueron al descanso con ventaja (17-15, min. 30).

Remontada pontana

Con el duelo totalmente abierto, los últimos treinta minutos comenzaron para un conjunto pontano mucho más activo respecto al pobre comienzo del encuentro con un doblete de Tiago Sousa para igualar la contienda (17-17, min. 31). El acierto desde los siete metros por parte del equipo del zaragozano esta vez sí tenía respuesta por parte de la escuadra de Puente Genil, aunque se vieron de nuevo por detrás (20-19, min. 35). Comenzó en este entonces una batalla sin cuartel en el Pabellón Siglo XXI.

Las posesiones fueron más largas y el Ángel Ximénez utilizó su veteranía para darle la vuelta al encuentro mediante Pablo Simonet, Domingo y José Cuenca. Con mucha más solvencia ofensiva, Elcio Carvalho empezó a firmar grandes intervenciones para permitir que los pontanos fueran vencedores en el marcador (24-25, min. 47).

Noticia Relacionada Kevin Medina, sobre su rendimiento en el Córdoba CF: «Sé que puedo dar más» Daniel Aragón El extremo blanquiverde volverá esta jornada a la Rosaleda para enfrentar al Málaga y espera tener «un buen recibimiento» tras su reciente etapa como blanquiazul

El Balonmano Zaragoza empezó a pagar las consecuencias del derroche de energía de la primera mitad, lo que hizo que cediese cuatro tantos consecutivos para consolidar la remontada pontana (24-30, min. 50). En los últimos diez minutos, los golpes se sucedieron entre ambos equipos, pero gracias a su amplia ventaja, el Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil controló el ritmo a llegar mucho más fresco al tramo final. Un protagonista Dani Ramos cerró el partido con dos transiciones para lograr la victoria (31-37, min. 60).