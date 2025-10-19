Suscríbete a
ABC Premium
Última hora
El hermano del fallecido por un tiro en Dos Hermanas busca venganza armado con una catana

balonmano

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil se reencuentra con la victoria ante el Nava (24-30)

La escuadra pontana firmó una gran primera parte que le permitió tener una ventaja muy considerable para el resto del encuentro

El Cajasol Ángel Ximénez cae con claridad en la visita del Ademar León (26-33)

Semedo efectúa un disparo en el partido ante el Balonmano Nava
Semedo efectúa un disparo en el partido ante el Balonmano Nava daniel pérez

Daniel Aragón

Córdoba

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil sale nuevamente triunfante a domicilio ante el Viveros Herol Balonmano Nava. Los pupilos de Paco Bustos fueron letales en una primera parte que tuvo como protagonista a un Álvaro de Hita que denegó cualquier respuesta de un ... cuadro segoviano algo errático. Esto motivó a que la segunda mitad comenzara con una ventaja de 11-15 para los pontanos que siguieron haciendo mucho daño desde el sector izquierdo de la pista. Aunque el francés Lufuanitu sostuvo a la escuadra navera en el marcador, el Ángel Ximénez supo jugar finalmente con su ventaja para ganar el duelo (24-30). Ahora, la siguiente cita será en el Miguel Ángel Salas el próximo 24 de octubre para enfrentar al Bada Huesca.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app