El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil se reencuentra con la victoria ante el Nava (24-30)

El Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil sale nuevamente triunfante a domicilio ante el Viveros Herol Balonmano Nava. Los pupilos de Paco Bustos fueron letales en una primera parte que tuvo como protagonista a un Álvaro de Hita que denegó cualquier respuesta de un ... cuadro segoviano algo errático. Esto motivó a que la segunda mitad comenzara con una ventaja de 11-15 para los pontanos que siguieron haciendo mucho daño desde el sector izquierdo de la pista. Aunque el francés Lufuanitu sostuvo a la escuadra navera en el marcador, el Ángel Ximénez supo jugar finalmente con su ventaja para ganar el duelo (24-30). Ahora, la siguiente cita será en el Miguel Ángel Salas el próximo 24 de octubre para enfrentar al Bada Huesca.

El cuadro pontano comenzó dando el primer golpe con un veloz contraataque que finalizó Mario Dorado. A pesar de las buenas venturas iniciales, Tiago Sousa se marchó expulsado dos minutos en la jugada posterior al tanto inicial, lo que motivó a Marugán a empatar la contienda. Antes de igualarse fuerzas en la pista, Álvaro de Hita estuvo providencial al realizar dos intervenciones de mucho merito.

Patotski no se quedó atrás en la portería castellana al parar un lanzamiento de siete metros a David Estepa. Cuando el partido se dirigía a los primeros cinco minutos, Pereira puso por delante al equipo segoviano. En ese entonces, el partido se convirtió en una autentica fiesta de anotación comandada por un Semedo que estuvo brillante para ser protagonista en un gran parcial de 0-3 a favor de los pupilos de Paco Bustos (3-5, min. 8).

José Cuenca fue el siguiente anotador para un Ángel Ximénez que encontró en las transiciones su principal baza para hacer daño a los naveros. Con un nuevo tanto de Dani Serrano, Álvaro Senovilla tuvo que pedir el primer tiempo muerto del partido para intentar frenar el gran ritmo de los visitantes (4-7, min. 10). Mario Dorado amplió la ventaja tras este tiempo fuera con el primer lanzamiento anotado desde los siete metros.

Tras tener que jugar de nuevo en inferioridad numérica tras la exclusión de Dani Serrano, el primer cuarto de hora del partido ya era historia y el cuadro pontano siguió por delante ante las imprecisiones ofensivas del BM Nava (6-8, min.15). Aunque las noticias eran positivas, el Ángel Ximénez sufrió un importante contratiempo. Tiago Sousa, que ya había sido excluido con anterioridad, realizó una doble infracción a ojos del colegiado y se tuvo que marchar expulsado del encuentro.

Avasallamiento pontano

Lejos de motivar al conjunto navero, Dani Ramos aprovechó un error en su marca para anotar nuevamente y David Estepa siguió haciendo mella desde el sector izquierdo de la pista (6-10, min. 18). Hasta ese entonces, Mario Dorado era la principal amenaza del Ángel Ximénez al registrar un perfecto 3/3. El cuadro segoviano empezó a encontrarse dentro del partido y pudo recortar mucho terreno en los siguientes minutos tras un gran periodo sin anotaciones por parte de su rival (9-11, min. 23). Para reagrupar a los suyos, Paco Bustos pidió tiempo muerto para afrontar los últimos minutos de la primera mitad.

Paco Bernabéu puso fin a periodo de seis minutos sin anotar, lo que permitió mantener distancias ante un Nava que no supo aprovechar el mal momento del equipo de Puente Genil. Antes de llegar al descanso, Mario Dorado estuvo letal desde los siete metros para dar oxigeno a los suyos y Álvaro de Hita firmó una excelsa actuación con un 40% de efectivad a la hora de frenar las arremetidas rivales (11-15, min. 30).

Ya con los últimos treinta minutos en marcha, Dani Serrano sorprendió a todos con letal disparo de cadera para seguir aumentando las distancias. Posteriormente, el Ángel Ximénez logró su máxima renta con los tantos de Dorado y Dukic (11-18, min. 33).

Tras varios minutos donde las asistencias médicas pontanas fueron las protagonistas al tener que asistir a varios jugadores, este periodo de tiempo sin acción enfrió a los pupilos de Paco Bustos. Tanto fue así que encajaron un parcial de 4-2 en los siguiente siete minutos, pero todavía ostentaban una cómoda ventaja (15-20, min. 40).

Un exigente tramo final

En un partido que comenzó a destacar por sus múltiples interrupciones, David Estepa y Bernabéu reabrieron el apartado de la anotación al aprovechar el débil sector izquierdo de la defensa del Nava (16-22, min. 45). El francés Lufuanitu comandó un parcial de 3-0 que apretó el marcador, pero el Ángel Ximénez supo jugar con su amplia ventaja ante el arreón segoviano.

Con mucha menos prisa que su rival, el cuadro pontano realizó las siguientes posesiones jugando con el tiempo de pasivo en sus ataques (21-25, min. 50). En este sentido, Claudio Ramos fue capaz de causar estragos en la defensa interior del Nava al lograr una anotación y provocar un lanzamiento de siete metros que transformó Bernabéu.

Cuando restaban cuatro minutos, Lufuanitu siguió añadiéndole picante al partido para firmar un 24-27 que dejaba todo abierto en este trepidante final. Aunque los locales tenían el viento a su favor, Ramos y Bernabéu frenaron las esperanzas segovianas y David Estepa puso la estocada final a portería vacía para lograr una nueva victoria del Ángel Ximénez (24-30).