balonmano

El Cajasol Ángel Ximénez se impone a Huesca en un trepidante partido (37-36)

Recital ofensivo de una escuadra pontana que se va al parón liguero con ocho puntos de catorce posibles

Pablo Simonet conversa con David Estepa durante el encuentro frente al Bada Huesca
Pablo Simonet conversa con David Estepa durante el encuentro frente al Bada Huesca alberto gómez

Alberto Gómez

Puente Genil

Victoria importantísima del Cajasol Ángel Ximénez de Puente Genil que derrotó en un tremendo partido en el Miguel Salas a Bada Huesca, encuentro que contó con un recital ofensivo de ambos equipos y que tuvo emoción hasta el final (37-36). Con este ... triunfo, los pupilos de Paco Bustos suman dos puntos de oro para irse al parón con ocho puntos habiendo ganado cuatro de sus últimos cinco partidos.

