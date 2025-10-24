El Cajasol Ángel Ximénez se impone a Huesca en un trepidante partido (37-36)

Victoria importantísima del Cajasol Ángel Ximénez de Puente Genil que derrotó en un tremendo partido en el Miguel Salas a Bada Huesca, encuentro que contó con un recital ofensivo de ambos equipos y que tuvo emoción hasta el final (37-36). Con este ... triunfo, los pupilos de Paco Bustos suman dos puntos de oro para irse al parón con ocho puntos habiendo ganado cuatro de sus últimos cinco partidos.

En el inicio de partido, el Bada Huesca se puso pronto con ventaja en el marcador. El cubano Frank Cordies anotaba dos goles en los primeros cinco minutos para situar a su equipo dos arriba con el 1-3, ventaja que se vería aumentada posteriormente hasta el 3-6 tras un tanto de Ignacio Suárez, el mejor de los visitantes en el primer acto. Luego Dani Serrano se echó el equipo a su espalda para apretar de nuevo el marcador hasta el 6-7 tras un 3-1 de parcial pontanés.

Nuevamente, el conjunto de Nolasco se escaparía tres arriba con un gol de Rafa Paulo desde el siete metros (8-11) antes del minuto 20. En ese momento se produjo cambio en la portería local y tras un tiempo muerto de Bustos con el 10-13, su equipo iba a aprovechar las paradas de De Hita y los goles de Simonet, Bernabéu y Serrano para colocar el 13-14 a cinco del descanso. En ese instante de presión local, Semedo sería excluido provocando el enfado del banquillo pontano. Para fortuna del cuadro local, Paco Bernabéu anotó y Nenadic se marchó excluido.

Partido igualado al descanso

A tres del descanso, el electrónico reflejaba el empate a 14 y posteriormente un tanto de Lucas Aizen le daba al Cajasol Ángel Ximénez su primera ventaja en el partido (15-14). A menos de dos minutos del asueto, se llegaría con el marcador empatado tras un tanto sobre la bocina de Bada Huesca por mediación de Dani Pérez (16-16).

La segunda parte comenzó con mas errores que aciertos por parte de los dos equipos. Bada Huesca fallaría incluso un siete metros, aunque los oscenses aprovecharían otra exclusión de los locales para ponerse por delante tras un nuevo gol de Suárez (18-19). Curiosamente, poco después y tras exclusión de De Souza, el Cajasol Ángel Ximénez le daría la vuelta al marcador con tres goles de Mario Dorado, dos de ellos desde el siete metros que provocaron que Nolasco pidiese tiempo muerto con nueve minutos jugados de la segunda parte (21-19).

Tras ese parón, Huesca hizo dos tantos consecutivos para devolver la igualdad (21-21) en una fase del partido donde el extremo Mario Dorado lo marcaba todo (5 goles en diez minutos). Con un gol de siete metros del extremo, se llegaba al ecuador con máxima igualdad (25-25) que rompería Huesca de la mano de sus dos mejores hombres, Frank Cordies y Suárez (27-29), momento donde Bustos aprovecharía para solicitar tiempo muerto. El parón le vino bien a sus jugadores ya que pudieron empatar a 29 a diez del final, aprovechando una exclusión de los del Alto Aragón.

Final de infarto

En ese momento, emergió también la figura del meta Elcio Carvalho con dos grandes intervenciones y el Miguel Salas se caería con el tanto de Bernabéu que les volvía a situar arriba a siete del final (30-29). Tras un intercambio de goles, el partido iba a entrar en los últimos cinco minutos al rojo vivo (32-31).

Esta tensión que se palpaba en la pista tuvo un amago de tangana incluido, amonestando a ambos banquillos y exclusiones de Semedo y Nenadic. Tras la discusión en la pista, los goles llegarían en ambas porterías para llegar a los tres últimos minutos con el 34-33.

Noticia Relacionada El exfutbolista Diego Tristán enseña sus primeras lecciones en la cantera del Córdoba CF Juan Carlos Jiménez El exjugador refuerza el organigrama blanquiverde como nuevo «entrenador específico de delanteros»

Dani Ramos pondría el 35-33 y en el ataque posterior Frank Cordies volvía a situar a su equipo a uno. Era el turno para los pontanenses y Dorado no perdonaba desde el extremo para poner el 36-34, pero tampoco bajaba los brazos el Huesca en la jugada siguiente con un gol de Dani Pérez. Para calmar las aguas, Paco Bustos pidió Tiempo muerto con balón de los locales y 38 segundos por jugar.

Tras reanudarse el juego, Dani Ramos aprovecharía un balón suelto en seis metros para sentenciar el partido ya que con quince segundos por delante era misión imposible que Huesca lograra dos goles. Frank Cordies marcó el 37-36 y la victoria se quedaba en Puente Genil.

Ficha Técnica

Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil: Carvalho; Mario Dorado (10,5p), Jose Cuenca (3), Djukic (0), Tiago Sousa (2), Semedo (3) y Dani Serrano (5) (siete inicial) De Hita (ps); Bernabéu (6), Dani Ramos (4), Aizen (2), Antonio Cabello (0), McCormick (0), David Estepa (1) y Simonet (1).

Bada Huesca: Ben Tekaya; Dani Pérez (6,2p), Ignacio Suárez (10),Carles Pérez (1), Parera (3), Frank Cordies (9) y Samuel Cordies (1) (siete inicial) Decsi (ps); Yoel Cuni (0), Rafael Paulo (2p), De Souza (0), Ian Moya (0), Nasarre (0), Óscar García (2), Nenadic (1) y Tchitombi (1).

Parciales cada cinco minutos: 1-3/ 3-6/ 7-9/ 10-11/ 13-14/ 16-16 descanso 18-19/ 22-21/ 25-25/ 28-29/ 32-31/ 37-36

Árbitros: Pérez Acedo y Toro Ponce (Colegio catalán). Excluyeron por parte local a Djukic, Estepa, Semedo (2) y Serrano y por parte visitante a Parera, Nenadic (2), Samuel Cordies y De Souza (2).

Incidencias: Partido correspondiente a la 7ª jornada de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en un Alcalde Miguel Salas ante la presencia de 700 espectadores. Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio en memoria del padre de Iñigo López de Abechuco, entrenador de las bases del club, recientemente fallecido.