El Cajasol Ángel Ximénez cae con claridad en la visita del Ademar León (26-33)

El Abanca Ademar León ha truncado la racha victoriosa del Cajasol Ángel Ximénez con una clara victoria en el Alcalde Miguel Salas por 26 goles a 33. Los pontanenses han estado en el partido hasta el segundo tiempo donde un parcial de 0-9 ... ha acabado con sus posibilidad de victoria.

El partido ha comenzado con dominio local. Un Cajasol Ángel Ximénez que ha salido mandando en el partido con un 3-0 de salida en 7 minutos iniciales donde Ademar no vio portería. Un tanto de Aizen y dos goles de Mario Dorado desde el extremo han puesto a los de Bustos por delante.

La alegría ha durado poco porque el equipo de Dani Gordo reaccionaría con dos siete metros seguidos de Gonzalo Pérez Arce y otros dos tantos de Rodrigo Pérez Arce para voltear el resultado y darle la primera ventaja al cuadro ademarista (3-4). Ha sido el Ximénez el que ahora se atascaba en ataque con lanzamientos difíciles y pérdidas de balón. Sin embargo, en ese continuo intercambio de golpes, un 3-1 local ha devuelto la ventaja a los pontanos (6-5) con un gol de Dani Serrano. Luego ha aparecido Elcio Carvalho pero Ademar, tras el 7-6 de Semedo, le ha endosado un 0-3 de parcial en un abrir y cerrar de ojos para situarse, por primera vez, con dos de ventaja (7-9).

Una renta que se ha incrementado en el tramo final del primer tiempo donde la defensa local bajó su nivel. Los Pérez Arce y la conexión con el pivote brasileño Benites ha empezado a funcionar y Bustos se ha visto obligado a parar el juego con el 10-13 a poco más de un minuto de llegar al descanso. Un último tanto del capitán Jose Cuenca ha dejado el resultado en el 11-13.

El segundo tiempo ha comenzado con el Ademar León marchándose un poco más en el marcador tras un fallo de siete metros de Dorado y un gol desde la misma distancia de Gonzalo Pérez Arce, máximo goleador de la Liga Asobal y que ha demostrado en Puente Genil su enorme calidad.

Una exclusión suya, precisamente, sería aprovechada por el Ximénez para ponerse a tres (13-16) y poco después Adrián Fernández vería la roja por una dura acción con Simonet. (minuto 37). Esas acciones han espoleado al equipo y también a la afición local que ha visto cómo el Cajasol se ha puesto a dos (14-16) antes de llegar al minuto diez del segundo acto.

Sin embargo, los de Dani Gordo han mantenido la cabeza fría en esos difíciles momentos. Tras recuperar la igualdad numérica, dos tantos de Rodrigo Pérez Arce y uno de Gonzalo desde el 7 metros han elevado la ventaja de nuevo para los visitantes hasta el 14-19, situación que ha provocado el tiempo muerto de Paco Bustos que veía cómo se le escapaba el partido.

Trece minutos sin marcar

Pero los suyos estaban muy tocados. La brecha se ha seguido abriendo con goles de Alberto Martín, Samu Sáiz y Edu Fernández tras finalizar contraataque y poner a Ademar ocho arriba (14-22) con un parcial de 0-6. Por ello, no le ha quedado más remedio al entrenador cordobés que pedir un nuevo tiempo muerto.

La reacción no ha llegado y Ademar ha seguido con su recital ofensivo ante un Ximénez que ha estado trece minutos sin marcar para pasar del 14-16 al 14-25. No se ha rendido, no obstante, el equipo de Puente Genil que ha logrado romper ese parcial con tres goles consecutivos (17-25) en un tramo final donde Dani Serrano se ha echado el equipo a su espalda. Aún así, el tiempo jugaba en contra de los locales a los que les ha sido imposible poder acercarse a Ademar que se ha llevado la victoria de forma clara con el. Toca pasar página y pensar ya en el duelo del domingo 19 frente a BM Nava a domicilio.