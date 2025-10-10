Suscríbete a
El Cajasol Ángel Ximénez cae con claridad en la visita del Ademar León (26-33)

Gonzalo y Rodrigo anotan 9 goles cada uno para tumbar al conjunto pontano

Un momento del partido entre el Cajasol Ángel Ximénez y el Ademar León, jugado este viernes a. g.

Alberto Gómez

Puente Genil

El Abanca Ademar León ha truncado la racha victoriosa del Cajasol Ángel Ximénez con una clara victoria en el Alcalde Miguel Salas por 26 goles a 33. Los pontanenses han estado en el partido hasta el segundo tiempo donde un parcial de 0-9 ... ha acabado con sus posibilidad de victoria.

