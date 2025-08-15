fiesta de la asunción
Cabra vibra un año más con la veterana romería de Votos y Promesas
El Picacho de Cabra ha albergado este viernes, 15 de agosto, una edición más de la veterana romería de Votos y Promesas, una de las más antiguas que se celebran en la Subbética. La cita, organizada un año más por la Real Archicofradía de la Virgen de la Sierra, sirvió para que muchos egabrenses y vecinos de otros municipios acudieran hasta allí para dar las gracias a la patrona de este municipio por las peticiones cumplidas.
La jornada ha tenido la celebración de las tradicionales misas de las 10.00 horas y las 12.00 de la mańana. Tras esta última, ha tenido lugar la procesión de la Virgen de la Sierra alrededor del Santuario y el canto de la Salve Popular junto a la Cueva de la Virgen.
La Virgen de la Siera ha lucido imponente en el Santuario. La Archicofradía ha inforamdo de que, junto a cuatro piñas de nardos, su altar se completó «con dos grandes columnas florales y centros de rosas amarillas, astromelias blancas, lisianthus blanco, clavel amarillo, gladiolo blanco, solidago y helecho».
Mejoras en el Santuario
Los egabrenses y los vecinos de los municipios de alrededor han vibrado con una jornada que se repite en el calendario década tras década. Muchos romeros, además, han podido ver el Santuario luce una imagen remozada.
Fruto de una ayuda de la Diputación (60.000 euros) ya se ha pintado por fuera o se ha colocado un nuevo toldo en el patio. Restan aún trabajos que realizarse e como los de pintura del interior.
