Cabra recibe a la Navidad con el alumbrado y el arranque de la campaña comercial

La localidad de Cabra ha dado la bienvenida oficial a la Navidad con el encendido de su alumbrado navideño, que se ha realizado en la plaza de España, frente al Ayuntamiento. Al evento han asistido una representación de la Corporación municipal, encabezada por ... el alcalde, Fernando Priego, así como el presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes de Cabra (AECA), Juan Antonio Cerrillo.

Tras el encendido del alumbrado extraordinario de Navidad, ha tenido lugar la inauguración del Belén municipal, por lo que la ciudad ha quedado plenamente ambientada para estas fechas. Este momento ha estado acompañado de luces, contenido multimedia y la actuación musical de Tete Pineda, con el objetivo de celebrar la llegada oficial de estas fechas.

Este evento da el inicio a la Campaña de Navidad de AECA, que este año lleva por título 'La Navidad se vive en Cabra', y que busca dinamizar las compras en el comercio local poniendo de relieve el Centro Comercial Abierto. Durante la presentación de esta campaña, Juan Antonio Cerrillo ha puesto de manifiesto la relevancia de esta época navideña para el sector comercial, considerándola «la más importante del año».﻿.

Los egabrenses también han podido disfrutar desde esta misma tarde de la ambientación musical navideña en todo el Centro Comercial Abierto, así como de la apertura del parque de atracciones navideño 'DiverCabra', ubicado en la zona de la pérgola del Parque de La Tejera. Del mismo modo, un pasacalles de bienvenida a la Navidad ha recorrido el centro de la ciudad momentos después de este encendido.

Pero la planificación para estas fechas no acaba aquí. Desde este mismo jueves y hasta el 6 de enero, Cabra ofrecerá una amplia programación de actividades destinadas a todos los públicos, que incluirá propuestas culturales, infantiles, juveniles, de ocio y de dinamización comercial..

Propuestas

Entre ellas, destacan los tradicionales conciertos de Navidad del Centro Filarmónico Egabrense y la Banda de Música de Cabra, actuaciones musicales y animación en las calles, el ya tradicional multiaventura de la Delegación de Juventud o la adoración al Niño Jesús, en la medianoche del 25 de diciembre, así como diferentes iniciativas impulsadas por AECA para promover las compras navideñas en el comercio de proximidad.

También se desarrollarán propuestas como el trenecito, que comenzará a funcionar el 9 de diciembre, actuaciones itinerantes con la charanga 'Llena que nos vamos' (20 de diciembre) o los Mochileros de Gaena (22 de diciembre); la 'zambomba flamenca' (19 de diciembre); actividades infantiles como 'Pequelandia' (20 de diciembre y 3 de enero); espectáculos de baile con nieve artificial como 'Bailando la Navidad' (23 y 29 de diciembre y 2 de enero, en calle Redondo Marqués); o 'Navidad a ritmo de ilusión' (26 de diciembre y 3 de enero, en Plaza de España), además de la tradicional fiesta de las 'pre-uvas' el 27 de diciembre.

Estampas Luces de Navidad ya encendidas, el momento de apretar el botón y una niña durante las animaciones ABC

No faltarán iniciativas tradicionales como el Concurso de Belenes, además de visitas guiadas y actividades solidarias. Todo ello culminará el 5 de enero con la celebración de la Cabalgata de la Ilusión, en la que Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente recorrerán las calles de Cabra para poner el broche final a la Navidad.

Para favorecer su accesibilidad, la Guía de Navidad 2025 estará disponible a lo largo de esta semana en formato digital en las plataformas y canales oficiales del Ayuntamiento, así como en formato físico en los edificios municipales y establecimientos del Centro Comercial Abierto.