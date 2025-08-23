Buscan a una joven, de 24 años, desaparecida en Córdoba

La Policía Nacional está buscando en la ciudad de Córdoba a una joven desaparecida esta mañana, según ha avanzado Cordópolis y ha confirmado este medio en fuentes de este Cuerpo de Seguridad del Estado.

La joven, de 24 años de edad, a la que se ha perdido la pista se llama Sonia Luque. Su familia y amigos no han vuelto a saber de ella después de que saliera de su trabajo, en la cafetería Lottus de las Quemadas. Precisamente, cuando desapareció, llevaba unas mallas y una camiseta negras. Esta última lleva el nombre serigrafiado de este establecimiento.

Noticia Relacionada Localizan en buen estado al joven de 27 años desaparecido en Córdoba Rafael Aguilar Constantino Jiménez Ariza mide 1,70, es rubio y tiene los ojos verdes

La Policía Nacional ha confirmado que se ha interpuesto denuncia por su desaparición esta tarde por parte de su familia y los agentes han iniciado las pesquisas para tratar de averiguar su paradero.

La familia ha habilitado un teléfono, el 625 52 86 58, para que se le pueda hacer llegar cualquier pista que se pudiera tener del paradero de esta joven.