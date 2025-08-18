sucesos
Buscan en Córdoba a un hombre, de 59 años, desaparecido desde el domingo
Su familia ha alertado de que se trata de una persona que necesita medicación
Anfane (Asociación Familias Necesitadas) Córdoba ha informado que en la ciudad de Córdoba se está buscando a un hombre de 59 años de edad, llamado Enrique Barona, al que se le perdió la pista este domingo.
Desde este colectivo se ha informado de que el agravante de este caso es que la persona desaparecida necesita medicación, según ha informado la familia a la propia Anfane.
Fue visto por última vez en la zona de Sansueña y en ocasinoes acudía a la Fuensanta. Este hombre, natura de Córdoba, mide 1,67 metros de alto, es de complexión delgada, tiene el pelo canoso y ojos oscuros.
El día de su desaparición vestía una camisa de cuadros azules y blancos, pantalón corto y zapatillas deportivas. En caso de tener alguna pista de él, se puede llamar a los teléfonos del 112, 062, 091 y 092.
