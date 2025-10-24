Suscríbete a
Bujalance recibirá de la Diputación casi un millón de euros para mejorar sus carreteras

La mejora de la CO-4200 y la CO-4103 impulsará la seguridad vial y la transitabilidad beneficiando a los vecinos del Alto Guadalquivir

La alcaldesa de Bujalance, Elena Alba (PP) junto al diputado de Infraestructuras, Andrés Lorite, en una reunión abc

La Diputación de Córdoba, a través de su Delegación Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, destinará un total de 975.000 euros en sendas intervenciones en la CO-4200 y en la CO-4103, a su paso por la localidad de Bujalance. Así se lo ha trasladado ... el responsable del Área, Andrés Lorite, a la alcaldesa del municipio, Elena Alba, durante un encuentro que ha servido para presentar ambas actuaciones, «esenciales para mejorar la transitabilidad y la seguridad vial de los usuarios de ambas infraestructuras«.

