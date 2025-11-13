La Bri 'Guzmán el Bueno' X cumple 30 años en el Eurocuerpo y la defensa europea

La Brigada 'Guzmán el Bueno' X ha cumplido tres décadas de su incorporación al Eurocuerpo. El 1 de octubre de 1995 este cuerpo alcanza la capacidad operativa completa con la integración de la Brigada y el día 4 de ese mes tiene lugar, ... en la Base de Cerro Muriano, el acto de incorporación oficial al Ejército europeo.

No obstante, la adhesión española ya se había producido el 1 de julio de 1994 por aprobación en Consejo de Ministros, y dos semanas después una representación, compuesta por una compañía del Regimiento 'La Reina' 2 y la bandera del Regimiento 'Córdoba' 10, participó en el desfile del 14 de julio en París junto a militares franceses, alemanes, belgas y luxemburgueses, embrión del futuro Ejército Europeo.

Noticia Relacionada La Brigada Guzmán el Bueno X de Córdoba nombra nuevos jefes de unidad ABC Córdoba Los cambios llegan en el Grupo de Artillería, el Batallón de Infantería y en el Grupo Logístico X

A partir de ahí, la participación de la BRI X ha sido continua, con ejercicios como 'Pegasus' en sus diferentes ediciones, los ejercicios 'Cobra', el primero de mantenimiento de la paz ejecutado por el Eurocuerpo, en el que España actuó como anfitriona en la edición de 1997, y los ejercicios, Halcón, Thor o Common Tenacity, que han consolidado nuestro papel en la cooperación multinacional europea.

La Brigada ha destacado en una nota que en «esta trayectoria hemos adquirido una amplia experiencia en el planeamiento, preparación y ejecución de operaciones de contexto plurinacional, adaptándose a las exigencias de la interoperatividad y acción conjunta».

«Este aniversario supone un hito histórico que refleja la clara vocación internacional y expedicionaria de la BRI X, su compromiso y vínculo con Europa que se refleja con la presencia activa y permanente de la unidad cordobesa en el ámbito internacional», ha explicitado la Base cordobesa.