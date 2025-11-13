Suscríbete a
ABC Premium
Juicio al fiscal general
El Colegio de la Abogacía: «No es normal, y diríamos lo mismo si en vez de 'pareja de' fuera 'esposa de'»

Ejército

La Bri 'Guzmán el Bueno' X cumple 30 años en el Eurocuerpo y la defensa europea

El 1 de octubre de 1995 este cuerpo alcanza la capacidad operativa completa con la integración de la Brigada de Cerro Muriano

Un año de récord de misiones para la BRI X de Córdoba

Presencia de la Brigada 'Guzmán el Bueno' en el desfile principal de París
Presencia de la Brigada 'Guzmán el Bueno' en el desfile principal de París ABC

ABC Córdoba

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La Brigada 'Guzmán el Bueno' X ha cumplido tres décadas de su incorporación al Eurocuerpo. El 1 de octubre de 1995 este cuerpo alcanza la capacidad operativa completa con la integración de la Brigada y el día 4 de ese mes tiene lugar, ... en la Base de Cerro Muriano, el acto de incorporación oficial al Ejército europeo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app