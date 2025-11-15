Suscríbete a
La borrasca Claudia se deja sentir con fuerza en Córdoba: 61 litros por metro cuadrado y rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora

Hasta ahora, el momento de mayor intensidad de las precipitaciones ha sido entre las seis y las siete de la tarde: 36 litros por metro cuadrado

Un hombre se protege de la lluvia mientras pasa ante un arbol derribado por la borrasca en el Sector Sur
Un hombre se protege de la lluvia mientras pasa ante un arbol derribado por la borrasca en el Sector Sur v. m.
Baltasar López

Baltasar López

Córdoba

La borrasca Claudia se está dejando sentir este sábado en la ciudad de Córdoba. Según los datos disponibles a la hora de elaboración de esta información, en la capital las precipitaciones acumuladas en la presente jornada -medidas hastas las 19.10 horas en la ... estación que tiene la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)- en el aeropuerto suman 61,4 litros por metro cuadrado.

