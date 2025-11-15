La borrasca Claudia se deja sentir con fuerza en Córdoba: 61 litros por metro cuadrado y rachas de viento de hasta 45 kilómetros por hora

El periodo de mayor intensidad de precipitaciones hasta ahora es el comprendido entre las seis y las siete de la tarde, cuando se han registrado 35,7 litros por metro cuadrado. De hecho, la intensidad de las lluvias han llevado a la Aemet esta misma tarde a elevar el nivel de aviso del amarillo al naranja, que concluirá esta medianoche.
A estas horas es notablemente visible la presencia de agua en puntos de la ciudad como la avenida del aeropuerto, Gran Vía Parque, garajes en la zona del Hipercor; el entorno de la ermita de la Virgen de la Salud o en el área de la Universidad Loyola.
La mayor racha de viento se ha registrado en el punto de metición del aeródromo a las seis de la tarde, cuando se han alcanzado los 45 kilómetros por hora. Hay que recordar que el temporal Claudia ha provocado a primera hora de la tarde el derribo de árboles en el Sector Sur.
La Aemet ha corregido a última hora de la tarde sus previsiones y la fuerte lluvia que se esperaba para las ocho y las nueve de la tarde rebajará considerablemente su intensidad. Ahora, de ocho a nueve la lluvia prevista será mínima y en la siguiente hora se esperan 3 littros por metro cuadrado.
