Suscríbete a
ABC Premium

El tiempo

Borrasca Claudia en Córdoba: estos son los municipios donde más ha llovido

En algunos puntos han llegado a caer más de 170 litros desde que arrancó el episodio meteorológico adverso

Con el agua al cuello: los Bomberos de Córdoba rescatan a varias familias en las parcelaciones

Una pareja bajo la lluvia intensa
Una pareja bajo la lluvia intensa V.M.
Davinia Delgado

Davinia Delgado

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El frente Claudia, que está atravesando la península y se encuentra estacionada en el noroeste, pero ya perdiendo intensidad este domingo, ha dejado multitud de incidencias en la provincia de Córdoba y mucha agua en determinados puntos. especialmente en las comarcas del Norte y ... el entorno de Sierra Morena, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app