Borrasca Claudia en Córdoba: estos son los municipios donde más ha llovido

El frente Claudia, que está atravesando la península y se encuentra estacionada en el noroeste, pero ya perdiendo intensidad este domingo, ha dejado multitud de incidencias en la provincia de Córdoba y mucha agua en determinados puntos. especialmente en las comarcas del Norte y ... el entorno de Sierra Morena, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los registros más elevados se han concentrado al norte de la provincia. Espiel encabeza el acumulado del episodio, con 173,8 litros por metro cuadrado, seguido muy de cerca por Córdoba-Guadanuño, donde se han recogido 166 litros. También destacan los 144 litros de Cardeña, de los cuales más de la mitad -72,2 litros- cayeron únicamente durante la jornada del sábado.

En el Valle del Guadalquivir, las precipitaciones han sido igualmente significativas. El observatorio del Aeropuerto de Córdoba suma 125,2 litros, con 74,2 registrados el sábado, mientras que en Córdoba-Prágdena se han alcanzado 96,2 litros, 55,6 de ellos también durante el sábado, que fue el día más lluvioso del episodio.

Otros puntos del valle también han recibido cantidades destacadas, como Fuente Palmera, con 142,2 litros, de los que 78,8 cayeron el sábado, o Aguilar de la Frontera, que ha registrado 38 litros, 18,2 en la jornada del sábado.

En Los Pedroches, las precipitaciones han sido igualmente generosas. Villanueva de Córdoba suma 90,4 litros, mientras que Hinojosa del Duque ha registrado 53,6 litros y Valsequillo, 52,8. En la zona oriental, Montoro acumula 78,8 litros a lo largo de los tres días.

Previsión para la próxima semana

Este domingo, la borrasca Claudia seguirá dejando precipitaciones en la provincia, si bien ya serán más espaciadas y no tan intensas; por la tarde podrían registrarse algunas tormentas que proseguirán en el arranque de la semana.

No obstante, el tiempo se estabilizará a partir del mismo lunes por la tarde. Para el martes ya se esperan cielos despejados y una bajada importante de las temperaturas a partir de ese día, tanto de las máximas (se quedarán en 13 grados el viernes y sábado) como de las mínimas, que bajarán hasta los 2 grados el próximo fin de semana.