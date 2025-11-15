Suscríbete a
ABC Premium

El tiempo

Borrasca Claudia en Córdoba: más de 60 litros y hasta pequeños tornados en varios puntos de la provincia

La Aemet mantiene activado el aviso amarillo ante la previsión de fuertes precipitaciones y vientos de hasta 70 kilómetros por hora

Córdoba activa un protocolo municipal ante lluvias y viento: cierres de parques, colegios y cortes de calles, según la alerta

Borrasca Claudia en Córdoba: más de 60 litros y hasta pequeños tornados en varios puntos de la provincia

D.Delgado

Córdoba

La inestabilidad atmosférica extrema de la borrasca Claudia está dejando, además de percipitaciones significativas, fenómenos poco comunes en Córdoba como pequeños tornados o tubas, que han sido avistados en varios puntos de la provincia, como Pedro Abad o La Carlota.

Las tubas ... son pequeños vórtices de aire que se desarrollan dentro de las nubes de tormenta. Aunque suelen ser más pequeñas que los tornados, pueden ser igualmente peligrosas. Se producen cuando el aire ascendente en una tormenta comienza a girar debido a un cambio en la dirección o velocidad del viento. Si este giro se intensifica, se puede formar una tuba, que en algunos casos puede llegar a tocar el suelo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app