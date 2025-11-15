Borrasca Claudia en Córdoba: más de 60 litros y hasta pequeños tornados en varios puntos de la provincia

La inestabilidad atmosférica extrema de la borrasca Claudia está dejando, además de percipitaciones significativas, fenómenos poco comunes en Córdoba como pequeños tornados o tubas, que han sido avistados en varios puntos de la provincia, como Pedro Abad o La Carlota.

Las tubas ... son pequeños vórtices de aire que se desarrollan dentro de las nubes de tormenta. Aunque suelen ser más pequeñas que los tornados, pueden ser igualmente peligrosas. Se producen cuando el aire ascendente en una tormenta comienza a girar debido a un cambio en la dirección o velocidad del viento. Si este giro se intensifica, se puede formar una tuba, que en algunos casos puede llegar a tocar el suelo.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activada este sábado el aviso amarillo en la campiña, Sierra y Pedroches, y la Subbética por fuertes precipitaciones (se pueden llegar a acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en algunos puntos) y vientos con rachas que pueden alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora. Hasta el momento, desde el comienzo de la borrasa Claudia ha caído una media de más de 60 litros por metro cuadrado en la provincia, según datos de la Aemet, lo que ha aumentado el riesgo de inundaciones y desbordamientos en algunas áreas..

