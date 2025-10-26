Suscríbete a
La Bonoloto se deja sentir en La Carlota: un acertante de la segunda categoría se lleva 120.116 euros

El boleto ha sido sellado en el despacho receptor de la calle Juan Ramón Jiménez

Imagen del despacho de lotería de La Carlota donde se ha sellado el boleto ganador
Baltasar López

Córdoba

La diosa fortuna ha visitado en la noche de este domingo la provincia de Córdoba gracias al sorteo de Bonoloto, que ha dejado un premio importante. En concreto, ha sido el municipio de La Carlota donde hay motivos para la celebración.

Al menos, para ... el poseedor de un boleto acertante de la segunda categoría (cinco aciertos más el complementario). El dueño de dicho boleto se llevará 120.116 euros, pues es el único ganador en dicha categoría.

