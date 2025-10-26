La Bonoloto se deja sentir en La Carlota: un acertante de la segunda categoría se lleva 120.116 euros

La diosa fortuna ha visitado en la noche de este domingo la provincia de Córdoba gracias al sorteo de Bonoloto, que ha dejado un premio importante. En concreto, ha sido el municipio de La Carlota donde hay motivos para la celebración.

Al menos, para ... el poseedor de un boleto acertante de la segunda categoría (cinco aciertos más el complementario). El dueño de dicho boleto se llevará 120.116 euros, pues es el único ganador en dicha categoría.

El despacho receptor del que ha salido este billete ganador es el de 'El Gallo' -es también papelería-, situado en la calle Juan Ramón Jiménez, número dos, según informa Loterías y Apuestas del Estado. El sorteo de la Bonoloto de este domingo no ha dejado ningún acertante de primera categoría. Por ello, con el bote generado que sepondrá en juego en la próxima cita con este juego un único acertante podría hacerse con 900.000 euros.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión