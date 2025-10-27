La BonoLoto deja su segundo premio íntegro en Baena, dotado con 132.643 euros

El sorteo de la BonoLoto ha vuelto a dejar la fortuna en la provincia de córdoba por segundo día consecutivo. Si el domingo fue un solo acertante de segunda categoría con 120.000 euros en La Carlota, este lunes la suerte ha ido a ... parar Baena, donde también el único acertante de segunda categoría (cinco números y el complementario) se ha llevado 132.643 euros de premio.

Y este boleto, según Loterías y Apuestas del Estado, se ha validado en la administración de loterías número 1 de Baena, situada en la calle Amador de los Ríos número 1. Se trata de una administración que atesora una larga lista de premios en diferentes sorteos (dieciséis desde 2011 en concreto). No ha habido acertante de primera categoría por lo que el premio asignado pasa al bote del siguiente sorteo.

Este lunes se han recaudado 2,2 millones de euros. La serie ganadora ha sido la compuesta por los números 13, 6, 27, 38, 19 y 15 con el 21 de complementario y el reintegro para el 1.