Juegos de Azar

La BonoLoto deja su segundo premio íntegro en Baena, dotado con 132.643 euros

La Administración de Lotería número 1, situada en la calle Amador de los Ríos, ha validado el acertante

La Bonoloto se deja sentir en La Carlota: un acertante de la segunda categoría se lleva 120.116 euros

La administración de lotería número 1 de Baena, en la calle Amador de los Ríos
ABC Córdoba

Córdoba

El sorteo de la BonoLoto ha vuelto a dejar la fortuna en la provincia de córdoba por segundo día consecutivo. Si el domingo fue un solo acertante de segunda categoría con 120.000 euros en La Carlota, este lunes la suerte ha ido a ... parar Baena, donde también el único acertante de segunda categoría (cinco números y el complementario) se ha llevado 132.643 euros de premio.

