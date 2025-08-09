plan infoca
Los bomberos tratan de extinguir un incendio en la Sierra de Córdoba y se desalojan viviendas de El Jardinito
El fuego se ha originado sobre las 17.30 horas en el paraje El Bañuelo
El origen del incendio en la Sierra de Córdoba está en una cuneta y ha quemado por ahora 84 hectáreas
Sofocado el nuevo incendio forestal en la sierra de Córdoba
El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, trabaja en la tarde de este sábado en el control de un incendio forestal declarado este sábado en el paraje El Bañuelo, situado en la Sierra de Córdoba y hasta donde se han desplazado, por el momento, siete medios aéreos. Desde el Ayuntamiento se ha informado de que se ha producido el desalojo de viviendas en la urbanización de El Jardinito.
Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), el fuego se ha originado sobre las 17.30 horas de esta jornada. En dicha ubicación se encuentran trabajando un total de siete medios aéreos, entre ellos, tres helicópteros -dos ligeros y un semipesado- y cuatro aviones -dos de carga en tierra y dos anfibios ligeros-.
Asimismo, en tierra se ha desplegado un dispositivo de trabajo compuesto por cinco grupos de bomberos forestales, uno de apoyo y otro de coordinación; dos caminones autobombas; un agente de medio ambiente; tres técnicos de operaciones, una unidad médica y una unidad de análisis.
La última actualización que ha hecho el Infoca, en sus redes de este incendio en el Bañuelo, es para indicar que su evolución está resultando favorable.
