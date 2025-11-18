Los Bomberos de París visitan por segunda vez la Mezquita-Catedral de Córdoba para conocer su sistema de autoprotección

La Mezquita-Catedral de Córdoba ha recibido la visita de una delegación de altos mandos de la Brigada de Bomberos de París, interesada en conocer de primera mano el sistema de autoprotección y salvaguarda que el Cabildo Catedral tiene implantado en el monumento ... y que demostró su eficacia en el incendio que sufrió el monumento en agosto.

Esta visita se enmarca en los encuentros que la institución eclesiástica está manteniendo con distintos cuerpos de bomberos nacionales e internacionales para compartir la experiencia acumulada y dar a conocer la manera en que se actuó durante el fuego sufrido el pasado 8 de agosto, así como las mejoras aplicadas desde entonces.

La delegación parisina fue recibida por el deán-presidente, Joaquín Alberto Nieva, acompañado por los canónigos Agustín Moreno y Tomás Pajuelo, responsables de seguridad y miembros del Comité de Salvaguarda. Durante el recorrido, los mandos franceses pudieron conocer con detalle los mecanismos de detección, los accesos operativos, la sectorización del edificio, los nuevos procedimientos de evacuación y el conjunto de medidas que el Cabildo ha incorporado para reforzar la protección del monumento tras el incendio.

Elogios de los bomberos parisinos

El teniente coronel Nicolas Belain ha destacado la eficacia con la que se activaron los protocolos de emergencia la noche del 8 de agosto y la capacidad del Cabildo para coordinar la respuesta de manera rápida y ordenada. El alto mando francés ha subrayado también la claridad de la sectorización interna de la Mezquita-Catedral, que permite intervenir en un punto concreto sin comprometer otras zonas del edificio, así como la importancia que atribuyen al trabajo previo de documentación técnica, planes de salvaguarda y simulacros periódicos organizados por la institución.

Los mandos franceses subrayaron también la relevancia de las nuevas medidas de protección previstas por el Cabildo, destacando especialmente la futura implantación del sistema de nebulización. Según señalaron, este dispositivo representa «la solución más eficaz para reducir el riesgo de propagación del fuego en un monumento de estas características», al permitir una actuación rápida, localizada y respetuosa con la conservación del patrimonio histórico. A juicio de los responsables parisinos, la decisión del Cabildo de incorporar esta tecnología sitúa a la Mezquita-Catedral «a la vanguardia de la protección preventiva en edificios patrimoniales de gran valor».

Foto de grupo de la delegación de la Brigada de Bomberos gala con miembros del Cabildo en las cubiertas abc

Los responsables franceses explicaron además que, tras el incendio de Notre Dame en 2019, su cuerpo ha introducido cambios sustanciales en sus propios procedimientos de intervención en monumentos históricos. Entre ellos se encuentran la mejora de los accesos rápidos a cubiertas, la actualización digital permanente de las zonas de riesgo y la creación de unidades especializadas en patrimonio capaces de movilizarse en cuestión de minutos. Señalaron que, a la luz de lo visto en la Mezquita-Catedral, muchas de las medidas aplicadas por el Cabildo coinciden con las mejores prácticas internacionales en protección de monumentos de alto valor histórico.

El Cabildo Catedral ha expresado su agradecimiento por el interés mostrado por los Bomberos de París, que estuvieron acompañados por una representación del cuerpo de bomberos de Córdoba, y ha reiterado su compromiso con la conservación, la prevención y la seguridad integral de la Mezquita-Catedral, convencido de que la colaboración con instituciones de referencia internacional contribuye a reforzar la protección de un monumento único en el mundo.