Los Bomberos de París visitan por segunda vez la Mezquita-Catedral de Córdoba para conocer su sistema de autoprotección

Los integrantes de la expedición francesa destacan la eficacia con la que se activaron los protocolos de emergencia en el incendio del monumento en agosto

Las primeras manos que llegaron al incendio en la Mezquita-Catedral: «En 20 ó 30 segundos estábamos frente al fuego con dos extintores»

Joaquín Alberto Nieva, deán presidente del Cabildo: «Esperamos que a mediados de 2026 esté restaurada la Mezquita-Catedral de Córdoba»

El deán-presidente del Cabildo con la delegación de la Brigada de Bomberos de París en la Mezquita-Catedral
El deán-presidente del Cabildo con la delegación de la Brigada de Bomberos de París en la Mezquita-Catedral abc

La Mezquita-Catedral de Córdoba ha recibido la visita de una delegación de altos mandos de la Brigada de Bomberos de París, interesada en conocer de primera mano el sistema de autoprotección y salvaguarda que el Cabildo Catedral tiene implantado en el monumento ... y que demostró su eficacia en el incendio que sufrió el monumento en agosto.

