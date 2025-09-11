Bomberos de París, Sevilla y Granada piden conocer el plan de autoprotección y contra incendios de de la Mezquita-Catedral de Córdoba

El desgraciado incendio que puso contra las cuerdas a la Mezquita-Catedral hace apenas un mes ha sido el mayor test que ha pasado la gestión del monumento y el templo en sus historia conocida. El plan de autoprotección del recinto, su protocolo antiincendios y la coordinación con los servicios de emergencias de Córdoba, especialmente el cuerpo de Bomberos, han pasado con nota un examen que con el paso de los días sigue recibiendo elogios dentro del infortunio que dio al traste con las cubiertas de dos capillas y afectó a la zona erigida por Almanzor.

La Unesco ha sido uno de los entes más vehementes en esta valoración positiva y desde su directora general, Audrey Azoulay, hasta el responsable de su Centro de Patrimonio Mundial, Lazare Eloundou Assomo, y todas las administraciones -incluido el Ministerio de Cultura bajo la batuta de Sumar en el Gobierno de Pedro Sánchez- no han escatimado elogios para una actuación «ejemplar» a la que ya empiezan a mirar otros monumentos de peso en el orbe.

Según ha podido constatar ABC, bomberos de París (en concreto vinculados a Notre Dame), Sevilla (con su extenso patrimonio entre el que destaca su Catedral) y la Alhambra de Granada han dirigido ya peticiones de visita al Cabildo Catedral para comprobar 'in situ' los sistemas de protección y trabajo del ente eclesiástico y de los propios efectivos de salvamento de Córdoba. Conocer un caso que la propia Unesco ha dicho que puede servir de referencia para la nueva guía editada por el órgano consultivo de la ONU en la gestión patrimonial. Una reflexión abierta sobre los sistemas de seguridad y emergencias en enclaves de valor excepcional como lo es la propia Mezquita.

Primer incendio 1910

De hecho, en los próximos meses va a comenzar la instalación de nebulizadores como los que se colocaron en 2024 en la catedral de Notre Dame tras la rehabilitación por el incendio que asoló al emblema parisino. Costará un millón y se repartirá por toda la cubierta con especial incidencia en la Capilla Mayor y el crucero donde se concentra la mayor parte del peso y la madera además de que fue el foco original del primer incendio que hubo en 1910 (tres son los que ha registrado). Un sistema de actuación por agua nebulizada con mucha presión, que llega a tener hasta 70 bares. Pequeñas gotitas van emitiéndose y ahogan el oxígeno para apagar el fuego.

Los propios arquitectos conservadores del templo -Gabriel Ruiz Cabrero y Gabriel Rebollo- trabajan también en reforzar los sistemas de seguridad con esta experiencia que, por otro lado, no va a frenar el ritmo de intervenciones que se vienen acometiendo en otras zonas del monumento como el mihrab y la macsura o la rehabilitación de la Capilla Real por parte del Ministerio de Cultura que está concluyéndose.

Por otro lado, el ente catedralicio está también inmerso en un plan de 'huella de carbono' para la Mezquita que junto a otro plan de sostenibilidad la aupará como el primer monumento en atesorar estas calidades de gestión. Unos programas que iban a ser dados a conocer estas semanas pero que el incidente de agosto ha hecho que se aplacen a meses venideros. La seguridad es otro de los aspectos que también se ha mejorado con la instalación de circuitos de imágenes con Inteligencia Artificial (IA) y colocación de nuevas cámaras de videovigilancia.