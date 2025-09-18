Bomberos de Notre Dame y Madrid visitan la Mezquita-Catedral de Córdoba para conocer su protocolo contra incendios

Foto de la delegación de bomberos de Notre Dame, Madrid y el Infoca, en las cubiertas de la Mezquita-Catedral

El Cabildo, entidad eclesiástica responsable de la Mezquita-Catedral, ha informado, en un comunicado, de que una delegación de bomberos de París que atiende el servicio de Notre Dame ha visitado este jueves el monumento y ha comprobado el protocolo seguido el pasado día 8 de agosto en que se declaró un incendio en este bien Patrimonio de la Humanidad.

A dicha delegación se han unido diversos mandos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamentos (SEIS) del Ayuntamiento, que participaron en las labores de extinción, además de otra representación de los bomberos de la comunidad de Madrid y del Infoca. El motivo del encuentro, ha explicado el Cabildo, ha sido «compartir el exitoso protocolo seguido en la extinción del fuego para que todos los servicios puedan conocer de primera mano una experiencia real de actuación con buen resultado».

El ente eclesiástico ha señalado que «los representantes de dichos servicios de extinción de incendios han felicitado a los bomberos cordobeses y al propio Cabildo por esta iniciativa y por la eficacia del Plan de Autoprotección además de por los innumerables simulacros que se han llevado a cabo en los últimos años, producto de la preocupación de la institución por el monumento que gestiona».

Plan de Salvaguarda

Las delegaciones de bomberos visitantes, además, han mostrado interés en conocer el Plan de Salvaguarda [establece las prioridades para salvar las obras de la Mezquita-Catedral una vez desatado un incendio] implementado por el Cabildo Catedral en situaciones de crisis.

A dicha visita también se ha incorporado una técnico de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid (encargada de desarrollar los planes de salvaguarda de los monumentos de esta región), Rosario Fernández de las Heras. «Ha sido una visita muy gratificante donde se han compartido protocolos de actuación en edificios históricos», ha declarado.