Bomberos de la Diputación de Córdoba comprueban las medidas de seguridad de la Mezquita

Efectivos del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba realizaron este sábado una visita para comprobar las medidas de seguridad de las que dispone la Mezquita-Catedral. Estuvieron acompañados en todo momento por el jefe de Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba (SEIS), Daniel Muñoz; y por el Canónigo de la Catedral, Agustín Moreno.

Durante la visita, los bomberos, procedentes de distintos parques de la provincia, pudieron conocer de primera mano la intervención que realizaron los efectivos del Ayuntamiento de Córdoba durante el incendio que se produjo en el edificio a comienzos del mes de agosto.

Según han declarado ellos mismos, «subimos hasta las cubiertas y pudimos asegurarnos de que dispone de las necesarias medidas de seguridad para hacer frente a un incidente de estas características, con las identificación de cada uno de los riesgos y la correspondiente columna húmeda».

Restauración

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, ha expresado su compromiso de colaborar en la restauración de la Mezquita-Catedra, tras este incendio que afectó a dos capillas de la zona de ampliación de Almanzor. Fuentes ha destacado «la relevancia universal del templo y su importancia como símbolo de la historia y motor económico y cultural de Córdoba».

Fuentes ha resaltado «la rápida actuación y coordinación que hubo el día del incendio y que esta visita permite compartir la experiencia con los bomberos de la Diputación para trasladarla después a la protección del patrimonio de la provincia».