Los bomberos combaten un incendio en una nave en el Cordel de Ecija, en la que vivía una persona

Bomberos y Policía Local en el incendio que se ha originado en el Cordel de Écija

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento combaten en la tarde de este viernes un aparatoso incendio que se ha producido en el Cordel de Écija. En concreto, según ha informado el servicio de Emergencias 112, adscrito a la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía, ha sido sobre las siete de la tarde cuando han recibido el aviso de un incendio.

Se estaba produciendo en una nave abandonada en la trasera de la avenida de Cádiz y estaba afectando también a tendido eléctrico. De inmediato se ha activado un operativo en el que participan el cuerpo de bomberos municipal y agentes de las Policías Nacional y Local.

Noticia Relacionada Susto en las Moreras por un aparatoso incendio en una vivienda ABC Córdoba Las llamas salián por las ventanas y cuatro personas han tenido que ser atendidas por inhalación de humo y una herida leve

No ha sido necesario movilizar a los servicios sanitarios. De hecho, desde la Policía Local se ha indicado que lo que se han producido únicamente han sido daños materiales.

Porque, aunque la nave estaba abandonada, en ella vive una persona. Los bomberos siguen trabajando para apagar definitivamente el incendio que se ha hecho notar con una potente columna de humo.

