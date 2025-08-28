Suscríbete a
Sucesos

Los Bomberos acuden a la Mezquita-Catedral de Córdoba por una fuga de agua en un baño

Los profesionales no llegaron a intervenir ya que los propios operarios del monumento solventaron el problema

Turistas en el interior de la Mezquita-Catedral de CórdobaT F.P.

D.Delgado

Córdoba

Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Córdoba (SEIS) tuvieron que acudir esta madrugada a la Mezquita-Catedral tras el aviso por una fuga de agua en el monumento. Al final, todo quedó en un susto, ya que los propios operarios resolvieron el problema y los bomberos no tuvieron que intervenir.

Según informan fuentes municipales, el suceso se produjo sobre las 3.00 horas: el latiguillo de la cisterna de un baño se rompió y comenzó a salir agua.

Los propios trabajadores de la Mezquita-Catedral (personal de seguridad) se ocuparon de cortar el suministro. Ante la ausencia de riesgos mayores, los profesionales del SEIS regresaron a la base, según señalan las mismas fuentes.

