La bombera que intentó vender las 15 preguntas del examen práctico a tres opositores en Córdoba se enfrenta a dos años de inhabilitación

La bombera de los servicios centrales del Consorcio Provincial de la Diputación de Córdoba acusada de un delito de revelación de secretos tras conocer las preguntas elaboradas por el tribunal para las oposiciones a Bomberos llamó desde su teléfono a tres opositores y les ... ofreció las quince preguntas del examen práctico a cambio de 1.000 euros, pero ninguno aceptó.

Por este delito la Fiscalía de Córdoba en su escrito de calificación, al que ha tenido acceso ABC, solicita para la acusada una multa de 5.760 euros, así como la inhabilitación de su cargo público como funcionaria del Consorcio Provincial de Bomberos durante dos años.

El Juzgado de Instrucción 2 de Córdoba ha mandado al banquillo a esta bombera del Consorcio Provincial acusada de un delito de descubrimiento y revelación de secretos de los exámenes para las oposiciones del SEIS del Ayuntamiento de Córdoba. Se trataba, como ya adelantó este medio, de un giro en la fase de instrucción, ya que en un principio el pasado mes de mayo, al tratarse de presuntos delitos cometidos por un funcionario público la causa pasó a ser transformada un Jurado, para volver ahora a ser un procedimiento abreviado (PROA) que va destinado a un Juzgado de lo Penal.

Los hechos por los que se siguen las actuaciones, que ya cuenta con la calificación de la acusación del Ministerio Público por un delito de revelación de secretos, tienen su origen en las oposiciones convocadas por el Ayuntamiento de Córdoba a finales de 2023 para cubrir plazas de bombero, en la que se designó como miembro del órgano de selección a un empleado público del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios de la Diputación de Córdoba, al que se había encomendado redactar una serie de preguntas para uno de los ejercicios de la oposición.

La imputada, también trabajadora del Consorcio, donde realiza tareas administrativas, encontró en la impresora de su oficina fotocopias de estas preguntas, que ofreció a tres opositores a cambio de 1.000 euros, según recogía la primera denuncia de estos hechos. Al llegar esta situación a oídos de la concejal delegada de Recursos Humanos y Salud Laboral esta presentó la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional que procedió a la práctica de diligencias, comprobación de los hechos y remisión del atestado al Juzgado, según constataron fuentes judiciales a ABC.

Denuncia presentada por Recursos Humanos

Después de este paso, el Ayuntamiento de Córdoba por su parte declinó el ofrecimiento del juzgado sobre la posibilidad deejercer acciones contra esta bombera que se refieren los artículos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para, en su caso, la personación como acusación particular en la causa. Este acuerdo ha sido tomado en Junta de Gobierno, previo dictamen de la Asesoría Jurídica Municipal.

Tampoco está personada la Diputación Provincial ni el Consorcio de Bomberos. En el procedimiento judicial abierto, aunque la denuncia fue formulada por la concejal delegada de Recursos Humanos, como responsable última del departamento de selección y formación, que es el que organiza el procedimiento selectivo, el Ayuntamiento, recuerdan en el acta al que ha tenido acceso ABC, «no ha sufrido perjuicio alguno, más allá de la lógica demora que supuso designar nuevos miembros del órgano de selección y el retraso que se produjo en la celebración de los ejercicios».

Oposiciones para 38 plazas

El caso se remonta a principios de noviembre de 2023 con una alerta sobre las presuntas irregularidades en las oposiciones para 38 plazas de bomberos en el Ayuntamiento de Córdoba, cuya última prueba debía celebrarse en una semana y fue suspendida por el Consistorio al conocerse que una de las personas que seguía adelante en este proceso de selección recibió una llamada ofreciéndole preguntas del citado examen a cambio de pagar 1.000 euros.