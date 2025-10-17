Suscríbete a
ABC Premium

tribunales

La bombera que intentó vender las 15 preguntas del examen práctico a tres opositores en Córdoba se enfrenta a dos años de inhabilitación

La Fiscalía la acusa de un delito de revelación de secretos y se enfrenta además de a la pérdida del empleo público al pago de una multa de 5.760 euros

El juez envía al banquillo a la bombera acusada de revelar exámenes en las oposiciones al SEIS en el Ayuntamiento de Córdoba

Imagen de archivo de unas oposiciones en Rabanales
Imagen de archivo de unas oposiciones en Rabanales valerio merino
Pilar García-Baquero

Pilar García-Baquero

Córdoba

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La bombera de los servicios centrales del Consorcio Provincial de la Diputación de Córdoba acusada de un delito de revelación de secretos tras conocer las preguntas elaboradas por el tribunal para las oposiciones a Bomberos llamó desde su teléfono a tres opositores y les ... ofreció las quince preguntas del examen práctico a cambio de 1.000 euros, pero ninguno aceptó.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC PREMIUM
Descarga la app