Benamejí acoge el III Festival Flamenco 'El Melón 2025' con Miguel de Tena, Carmen Carmona, Antonio Reyes y Capullo de Jerez

La plaza de toros de Benamejí (Córdoba) se vestirá el próximo 6 de septiembre de compás y emoción para acoger el III Festival Flamenco 'El Melón', una cita muy esperada por los amantes del cante jondo y que reunirá, a partir de las 22.00 horas, a Miguel de Tena, Carmen Carmona, Antonio Reyes y Capullo de Jerez.

Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Benamejí a Europa Press, el festival está organizado por el propio Consistorio en colaboración con la Asociación Cultural Flamenca El Melón, y las entradas tienen un precio de 12 euros en venta anticipada y 15 euros en taquilla.

El festival, que llega a su tercera edición, contará con artistas de primer nivel entre los que se encuentra Miguel de Tena, ganador de la Lámpara Minera 2006, que vuelve a Benamejí «con la fuerza y sensibilidad que lo han convertido en un referente», acompañado a la guitarra por Julio Romero.

También será protagonista Carmen Carmona Lara, de 22 años y natural de Benamejí, que se alza como «una de las voces emergentes más destacadas del panorama actual» y es la ganadora del Melón de Oro 2025 en el Festival de Lo Ferro. Llegará con la pasión y el compás que la caracterizan, junto a Eligio Álvarez a la guitarra.

Además, Antonio Reyes, el chiclanero galardonado con el Giraldillo al Cante de la Bienal 2014 y dos veces nominado a los Grammy Latinos, ofrecerá también en la plaza de toros de la localidad su elegante cante acompañado por Nono Reyes.

Por último, Capullo de Jerez, leyenda viva de la bulería y el compás, traerá el eco del barrio de Santiago y toda una vida sobre los escenarios. El artista estará acompañado por la guitarra flamenca de Ramón Trujillo.

Benamejí no es solo un escenario, sino que es «raíz, memoria y cuna de historia flamenca», pues el municipio está ligado a la trayectoria vital de «dos figuras esenciales para comprender la evolución del cante: Cayetano Muriel, el 'Niño de Cabra', y Salvaorillo». Ambos artistas son la prueba de que «Benamejí no solo escuchó flamenco: lo creó, lo vivió y lo llevó más allá de sus fronteras».

Las entradas anticipadas ya están a la venta en frutería Carmen La Chira, restaurante Los Cortijeros, restaurante Fuente Palma y a través de los miembros de la Peña Flamenca El Melón de Benamejí. El mismo día del Festival en la plaza de toros de Benamejí hasta completar aforo.

