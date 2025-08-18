Bellido acusa al PSOE de difundir «informaciones equivocadas» sobre el incendio en la Mezquita de Córdoba

El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha advertido este lunes sobre las «informaciones equivocadas» del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Antonio Hurtado, en relación con la Mezquita-Catedral tras el incendio registrado el pasado 8 de agosto. Bellido ha defendido la necesidad de actuar «entre todos», incluyendo al Gobierno central, la Junta de Andalucía y el propio Consistorio, para abordar las medidas que eviten consecuencias similares en el futuro.

En una entrevista en Canal Sur, recogida por Europa Press, el primer edil ha criticado que el portavoz socialista «ni siquiera se ha dignado todavía a visitar la Mezquita, ni interrumpir sus vacaciones», de modo que «está hablando desde la distancia y sin haber pisado ni siquiera el terreno».

Bellido ha recordado que «el plan director está aprobado desde el año 2020, donde dio el visto bueno la Delegación de Cultura de la Junta, y tiene recogido, entre otras cosas, el cuarto» destinado a guardar utensilios de limpieza. «Es un plan de gestión de todo el monumento y que recoge también en un anexo la autoprotección, y dentro de los riesgos de la autoprotección está recogido que existe ese cuarto de almacenaje con unas medidas protectoras que, al final, han funcionado», ha asegurado.

No obstante, ha matizado que «eso no quita que haya que hacer un análisis sabiendo que eso tiene que desaparecer». En este sentido, ha valorado el trabajo conjunto «entre todos», con «el Ministerio de Cultura, que ya ha activado el plan de emergencia nacional; la Consejería de Cultura; y, en la parte que corresponde al Ayuntamiento, facilitando esos traslados con licencias rápidas en los locales que ya tiene adquiridos el Cabildo», con el objetivo de que ese espacio de almacenaje se elimine.

Frente a las críticas del PSOE, Bellido ha destacado que «la Unesco nos ha felicitado, la Organización de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España también nos ha felicitado y se hizo un trabajo fantástico aquella noche para que, a veces, riesgos que son fortuitos e inevitables no conllevaran una catástrofe».

Titularidad de la Mezquita-Catedral

Sobre la propiedad del monumento, el alcalde ha señalado que «hay dos cuestiones muy claras». Por un lado, que «la gobernanza de los bienes y monumentos Patrimonio de la Humanidad, independientemente de que sea el titular público o privado, tiene unos estándares de calidad que fija la propia Unesco, con protocolos de seguridad y de gestión que no dependen de quién sea la titularidad».

Techumbre afectada por el incendio EP

Por otro lado, ha recordado que «el debate jurídico lo cerró precisamente el Gobierno socialista con la vicepresidenta Carmen Calvo en aquel momento, cuando en 2021 hacen un dictamen donde dicen que las 35.000 inmatriculaciones de la Iglesia se ajustan a la legalidad y, en concreto, hablan del caso de la Mezquita-Catedral y no ven ninguna forma jurídica de atacar esa inscripción».

En su opinión, «es un debate que quieren resucitar ahora con un oportunismo político muy equivocado, porque en estos momentos lo que hay que hacer es unión para salir de esta situación, y vuelven a reavivar debates aquellos que ya los perdieron con bastante oportunismo».

Inevstigación del incendio

En cuanto al origen del fuego, Bellido ha indicado que «la Policía Científica hace su trabajo», con la colaboración de los bomberos, y aunque aún no hay conclusiones definitivas, «todo parece indicar que puede ser un incendio de origen eléctrico en el lugar donde había equipos de limpieza y almacenaje de sillas», uno de los aspectos que ahora habrá que revisar.

En este sentido, ha explicado que «el Cabildo de la Catedral estaba trasladando ese puesto de almacén a unos locales que había adquirido en el exterior y es algo que habrá que acelerar», porque, aunque estaba previsto en el plan de autoprotección y el plan director, «evidentemente es un riesgo que ya se ha producido y que no podemos permitir que vuelva a suceder».

Por ello, ha considerado necesario «acelerar los traslados de las maquinarias y enseres que había en esa capilla».

Daños y actuación de emergencia

El alcalde ha señalado que, «dentro de la gravedad de lo sucedido, los daños han quedado muy localizados y han afectado nada más que al 2% de la superficie de la techumbre», concretamente al espacio de almacenaje y a la capilla de la Anunciación. Asimismo, ha destacado que «desde el día siguiente ya estaba abierta al público y al culto la Mezquita-Catedral».

Aun así, ha reconocido que «la noche del viernes fue muy preocupante», ya que «el incendio no era fácil». Sin embargo, ha subrayado que «afortunadamente, el plan de autoprotección está bien diseñado, los bomberos están muy entrenados y el equipo del Cabildo también», lo que permitió una reacción eficaz.

«El fuego asustaba porque en los primeros momentos había que luchar para que no se extendiera bajo los techos»

«No es que fuera impresionante, sino que asustaba y daba miedo», ha añadido, «porque en los primeros momentos había que luchar para que no se extendiera bajo los techos, donde había cámaras de aire, y controlar que no hubiera una expansión del fuego ni contaminara capillas de al lado».

En palabras de Bellido, «aquello podía haber sido una auténtica catástrofe». «Impresionaba ver el resultado final, y más impresionaba verlo en vivo y en directo el viernes, cuando todavía estaba ardiendo y se estaba luchando para que no fuera a más», ha concluido.